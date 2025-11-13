Diário do Nordeste
Estratégias para o 2º dia do Enem 2025: como abordar Ciências da Natureza e Matemática

Especialistas dão dicas para práticas para auxiliar os participantes para as últimas provas do Exame.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
(Atualizado às 07:07)
Ceará
Participantes do Enem 2025 na frente do local de prova.
Legenda: No primeiro dia do Enem 2025, 4,8 milhões de pessoas compareceram para as provas de linguagens, ciências humanas e redação.
Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil

No segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que será aplicado no próximo domingo (16), os candidatos terão 5h para responder às 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática. A prova exige não só o domínio do conteúdo, mas também resistência física e estratégia para a gestão do tempo.

É comum associar o segundo dia do Enem às “questões de cálculo”. Mas, segundo o professor e supervisor pedagógico do 3º ano na Organização Educacional Farias Brito, Dawison Sampaio, apesar de muitas exigirem operações matemáticas, o exame também cobra o domínio de conceitos e a aplicação do conhecimento em situações cotidianas.

“Diferentemente de outros exames, o Enem normalmente não traz cálculos longos e complexos. No entanto, isso não o torna uma prova superficial. Não subestime as questões: lembre-se de que os itens fáceis têm grande peso na nota, e nem tudo se resolve pela famosa regra de três”, indica o professor.

O professor ressalta que a matemática corresponde à metade da prova do segundo dia e a 20% do total de questões do Enem, considerando a redação como uma área. É nela que, historicamente, os candidatos têm as maiores médias e, segundo Sampaio, “vale a pena dedicar tempo, com certeza, às questões de fundamentos da matemática”.

Além disso, Elias Coutinho, professor da rede estadual do Ceará e especialista em avaliações em larga escala, aponta que ​a prova do Enem foca na aplicação da matemática, e não na teoria pura. Com isso, ele aponta que, nesse momento final, a prioridade deve ser resolver questões, ganhar velocidade e identificar os padrões da prova.

“A teoria deve ser usada apenas para consultas rápidas: errou uma questão por causa de uma fórmula? Consulte-a, entenda o erro e volte imediatamente para a prática”.

Já a área de Ciências da Natureza — composta pela Biologia, Física e Química — geralmente tem uma distribuição equilibrada, com aproximadamente 15 questões de cada disciplina. “Sendo assim, manter a ideia geral de revisar os temas recorrentes fará toda a diferença nessa semana de véspera”, sugere Dawison Sampaio.

Sugestões para se preparar para o segundo dia do Enem 2025

Especialistas consultados pelo Diário do Nordeste enviaram dicas práticas para auxiliar os participantes neste momento final do Enem. Veja, abaixo, as sugestões para as provas de Ciências da Natureza e Matemática.

1. Mantenha a estratégia utilizada nos simulados

Para ter um bom desempenho, os especialistas consultados pelo Diário do Nordeste são unânimes em destacar a importância de manter a estratégia utilizada durante o ano de preparação para o Enem.

Não é hora de improvisar ou mudar planos. Vale o exemplo do futebol: quem treinou pênaltis de um jeito não muda o chute na final. Confie no que foi praticado e vá até o fim com disciplina e serenidade”, defende Sampaio.

A supervisora do Pré-Universitário do Colégio Christus, Cristina Alencar, também chama atenção que para isso e destaca que uma mudança na forma de responder às questões, durante a aplicação da prova, pode causar desestabilização e falhas no raciocínio já treinado.

“Ao conversar sobre o desempenho nessa área do Enem, sempre reforçamos que muitos deslizes não têm a ver com falta de conhecimento, mas com decisões tomadas ali, no calor da prova”, afirma ela.

2. Não demore em questões difíceis

Apesar de cada candidato ter seu próprio ritmo e o melhor guia para decidir por onde começar a prova, segundo Dawison Sampaio, ser a experiência adquirida em simulados, deve-se ficar atento à Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Esse é o nome do modelo estatístico que define as notas das provas objetivas do Enem e mede o nível real de proficiência do aluno — e não somente a quantidade de acertos — ao analisar a coerência entre as respostas.

O cálculo perceber como consistente, por exemplo, o resultado de um candidato que acerta questões fáceis e erra as difíceis. Por outro lado, entende que houve chute ou acaso ao acertar uma pergunta difícil e errar várias mais simples.

Nesse contexto, segundo o professor, o mais indicado é iniciar pelas questões mais fáceis, que costumam convergir com aquelas em que você tem maior domínio. “Deixar as questões mais difíceis e trabalhosas para o final tem se mostrado uma estratégia eficiente”, aponta.

Cristina Alencar também destaca que demorar em questões nas quais esteja com dificuldades pode prejudicar o desempenho e consumir “minutos preciosos” de prova. “Recomenda-se pular a questão e, caso sobre tempo, tente novamente”, afirma a supervisora.

“A Teoria de Resposta ao Item valoriza mais os acertos fáceis e médios. Perder 15 minutos em um item complexo e chutar um fácil no final derruba a nota”, concorda o professor Elias Coutinho.

3. Comece lendo o “comando” da questão

A estrutura das questões do Enem geralmente traz textos de apoio, gráficos ou tabelas seguidos pelo comando — que apresenta a pergunta em si — e pelas alternativas. A dica dos professores é começar a resolver pelo comando.

“Iniciar a resolução da questão pela leitura do texto-base, sem o direcionamento dado pelo comando, é um erro que costuma confundir o candidato e torná-lo menos eficiente na busca da resposta correta. O enunciado da questão serve como norteador e possibilita uma leitura dinâmica e direcionada do texto-base”, afirma Cristina Alencar.

Elias Coutinho também aponta que muitos erros não ocorrem devido às fórmulas matemáticas, mas por falta de entendimento sobre o que foi solicitado na questão. “Leia primeiro o ‘comando’, a pergunta final, e depois volte ao texto ou gráfico, já buscando as informações específicas que precisa”, reforça.

Dawison Sampaio reforça que essa tem se mostrado uma boa estratégia. Mas ele alerta que o candidato não deve deixar de ler os documentos oferecidos, uma vez que são eles que vão nortear a resposta correta.

4. Faça pausas durante a prova

Como uma prova de longa duração, o Enem também exige resistência por parte do participante. Com isso, Sampaio destaca a importância de fazer pausas estratégicas e exercícios de respiração. “Isso vai lhe ajudar a ter um melhor rendimento”, sugere.

5. Lembre-se do cartão-resposta

Cristina Alencar chama atenção para outro cuidado que o candidato deve ter: o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta. Reservar pouco tempo para essa etapa pode causar ansiedade e, consequentemente, provocar erros na marcação do gabarito oficial. “O candidato deve organizar o tempo de prova reservando, no mínimo, 30 minutos para esse preenchimento”, alerta.

Participantes do Enem 2025 na frente do local de prova.
