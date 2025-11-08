Como controlar a ansiedade e manter o foco na véspera do Enem 2025

Sentir ansiedade antes de momentos importantes, como as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é uma reação esperada. Mas, quando ela fica desregulada, pode levar a momentos de crise e atrapalhar o desempenho após um ano inteiro de preparação.

Essa resposta do corpo pode ser causada por diferentes fatores — que podem estar associados ou não. No contexto de preparação para uma prova, o psicólogo Evio Gianni Batista, do Serviço de Orientação Psicológica do Farias Brito Pré-Vestibular Central, aponta que as expectativas sobre o resultado e a dimensão do desafio que o exame representa são comuns entre os candidatos.

Uma estratégia para ter estabilidade emocional é manter uma rotina de preparação estruturada, segundo Evio Gianni Batista. Nesse contexto, ele indica que o candidato tenha metas plausíveis, baseadas nas suas necessidades de aprendizagem — e não submetido “apenas à intuição”.

A estudante Isabel Moreno, de 18 anos, vai fazer o Enem 2025 e conta que, ao longo do ano, buscou conciliar a preparação para o Exame — dando prioridade para matemática e redação — com a participação em olimpíadas acadêmicas. Para manter o cuidado com a saúde mental ao longo desse processo, ela conta que buscou apoio nos pais, nos professores e na realização de atividades que gosta.

“Eu tinha crisma, então eu ia servir; gosto muito de cinema, então na sexta-feira, para mim, era sagrado ver filme; apesar de focar nas provas, nunca perdi o hábito de ler”, compartilha a jovem.

Nos momentos de ansiedade, além de acolher esse sentimento, ela destaca a importância de compartilhar os momentos difíceis com as pessoas ao redor: pais, equipe pedagógica e amigos. “Eu escrevia bastante em diários, procurava fazer oração ou até falava sozinha, para entender o que eu estava pensando e clarear um pouco os pensamentos”, complementa.

Com a proximidade do Enem, o foco de Isabel tem sido em diminuir a carga de estudo e fazer revisões e atividades que estimulam o descanso. “No sábado pré-prova, independentemente do vestibular, eu tento dormir um pouco mais cedo, ver um filme, ler, conversar, cozinhar algo. Gosto muito de culinária, então tiro um tempo para comer em locais confiáveis e peço o que sei que vai me fazer bem”, conta.

Outro pronto que deixa a estudante mais tranquila é organizar os documentos com antecedência e saber todas as informações necessárias para o dia do Enem. “Já deixo o material pronto para, na semana da prova, não me preocupar com detalhes. (…) Apesar de o conteúdo ser muito importante, o que às vezes desempata o desempenho entre um aluno e outro é o emocional”, finaliza.

Veja dicas para lidar com a ansiedade e o estresse na véspera do Enem

Tenha uma boa noite de sono: busque conforto na véspera para relaxar ao máximo na noite anterior à prova;

busque conforto na véspera para relaxar ao máximo na noite anterior à prova; Se for necessário, procure um profissional da saúde: Essa é a conduta recomendada quando já existe um quadro de ansiedade crônica e problemas de sono;

Essa é a conduta recomendada quando já existe um quadro de ansiedade crônica e problemas de sono; Alimente-se bem: É importante ter uma dieta saudável e diversa, mas deve-se evitar alimentos exóticos ou reconhecidamente de difícil digestão;

É importante ter uma dieta saudável e diversa, mas deve-se evitar alimentos exóticos ou reconhecidamente de difícil digestão; Atenção: Organize o necessário para a prova na véspera;

Organize o necessário para a prova na véspera; Faça atividade física: A prática de exercícios regular é a recomendação mais adequada par ajudar a prevenir quadros ansiosos e, consequentemente, ajudar no sono.

Controle a respiração

Técnicas de respiração são “amplamente recomendadas” e funcionam bem para manter o foco e lidar com a ansiedade. Algumas práticas simples, segundo o psicólogo, são ferramentas úteis durante toda a preparação e também no ambiente de prova.

Há diferentes técnicas disponíveis, mas o psicólogo explica que todas elas consistem em focar no controle da respiração. Para isso:

Inspire sem pressa; Expire em uma velocidade menor do que inspirou.

“Isso promove uma redução do ritmo fisiológico, combatendo os efeitos da ansiedade e do estresse”, informa Batista.

O que fazer no dia da prova?

Nesse momento, Batista ressalta que deve ser aplicado o método que já foi testado durante o ano de preparação. Algumas sugestões são:

Focar na ordem de prova que for mais confortável para o candidato;

para o candidato; Dedicar-se às questões em ordem crescente de dificuldade , ou seja, primeiro faça as fáceis e, em seguida, as mais difíceis, gradualmente;

, ou seja, primeiro faça as fáceis e, em seguida, as mais difíceis, gradualmente; Manter a calma e focar em uma questão por vez, garantindo tempo para resolver todas as questões que o participante tenha confiança de que pode responder corretamente.

Sobre o Enem 2025

Na maior parte do Brasil, o Enem começa a ser aplicado neste fim de semana. No próximo domingo (9), os participantes terão 5h30 para fazer as provas de Redação e das áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias — língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação — e Ciências Humanas e suas Tecnologias — história, geografia, filosofia e sociologia.

O segundo dia de aplicação será no dia 16 de novembro. É quando os candidatos terão 5h para responder às questões das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias — química, física e biologia — e Matemática e suas Tecnologias.

Apenas em três municípios do Pará as datas de aplicação serão diferentes devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) entre 10 e 21 de novembro. Em Belém, Ananindeua e Marituba, as provas serão realizadas nos dias 30 novembro e 7 de dezembro.