Como 'resetar' a mente para o 2º dia: dicas para se recuperar do cansaço e focar nas exatas

Cansaço e ansiedade após o primeiro dia do Enem são naturais — saiba como regular a mente e chegar confiante às últimas provas.

Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Ceará
Estudantes aguardando para fazer Enem.
Legenda: No próximo domingo (16), serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza do Enem 2025.
Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil

Após as primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, é comum que os candidatos estejam com cansaço emocional e mental. Se no primeiro dia o candidato chega “mobilizado”, com energia e expectativa, uma semana depois o corpo e a mente sentem o desgaste. E a véspera do segundo dia do Exame, quando são aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza, costuma ser decisiva do ponto de vista emocional.

Pensamentos sobre o desempenho nas provas do primeiro dia, por exemplo, estão entre as principais causas de queda de foco e aumento da ansiedade nas provas seguintes. Segundo Roberta Cavalcante, psicóloga clinica, orientadora profissional e de carreira e professora do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza (Unifor), isso pode levar a dificuldade de concentração, autossabotagem emocional, aumento da ansiedade antecipatória e perda de energia mental.

Além disso, ela explica que o cérebro precisa de tempo para se recuperar após longos períodos de esforço cognitivo e emocional. Porém, o intervalo entre os dois dias do Enem é curto para que isso ocorra plenamente. Com isso, é possível que os estudantes apresentem sensações características, como:

  • Fadiga mental: sensação de lentidão no raciocínio, dificuldade de concentração e queda de rendimento cognitivo;
  • Desmotivação momentânea: após o “pico” emocional do primeiro dia, há uma leve queda de energia e entusiasmo;
  • Ansiedade residual: mistura de cansaço com preocupação sobre o desempenho no primeiro dia;
  • Emoções ambivalentes: esperança e medo coexistem, o aluno quer encerrar bem, mas teme repetir erros ou sentir que não foi bem.

Nesse contexto, a docente explica que a rotina ideal durante essa semana deve combinar leveza e constância, equilibrando revisão ativa, descanso e autocuidado emocional. Ela explica que o cérebro precisa de alternância entre momentos de esforço e de recuperação.

“Sem pausas adequadas, ocorre sobrecarga cognitiva e o estudante sente que estuda, mas não retém. Com equilíbrio, a mente se mantém atenta, produtiva e confiante”, afirma.

teaser image
Ceará

Testlet: entenda metodologia inédita usada no Enem 2025

teaser image
Ceará

Divulgação do gabarito do Enem 2025 rende memes nas redes

Já a véspera do segundo dia de provas é momento de silenciar a mente, recarregar as energias e reencontrar a confiança. “Do ponto de vista psicológico, a preparação ideal na véspera não é sobre estudar mais, e sim sobre regular o estado mental e emocional” destaca a psicóloga.

Nesse momento, o foco do candidato deve ser sair do modo “alerta”, de tensão, e entrar no modo “presença”, em que se sente calma, clareza e confiança. “A tranquilidade vem quando o foco sai do resultado e volta para o presente, [para] cuidar de si, respirar, confiar e descansar”, afirma.

Como lidar com a ansiedade para o segundo dia do Enem?

Apesar de ser um sentimento natural, a ansiedade pode reduzir a confiança e interferir diretamente no desempenho cognitivo quando não está regulada. Isso pode ocorrer especialmente nas áreas que dependem de concentração e memória de trabalho, como as disciplinas cobradas no segundo dia do Exame.

Para lidar com a ansiedade e proteger a autoconfiança, a psicóloga Roberta Cavalcante indica os seguintes passos:

  1. Treine a mente a voltar ao presente. Se perceber que está antecipando erros, interrompa o pensamento e foque na tarefa do momento: “O que essa questão está pedindo agora?”
  2. Reformule pensamentos negativos. Substitua o “eu não vou conseguir” por “vou fazer o meu melhor em cada questão”. Lembre que o Enem não exige perfeição, e sim estratégia e equilíbrio.
  3. Valorize o que foi feito. A confiança real vem da consciência do esforço. O aluno precisa ancorar a segurança em fatos — o treino feito e as próprias conquistas —, não em emoções momentâneas.
  4. Gerencie o tempo. Comece a prova pelas questões mais acessíveis. 

Hábitos para aliviar o estresse e manter o foco nos estudos

Algumas atividades e hábitos ajudam a reduzir o estresse e manter o foco durante os estudos, especialmente em períodos de alta pressão como o Enem. Por isso, Roberta Cavalcante indica que os candidatos adotem as seguintes medidas:

1. Respire e faça relaxamento corporal

A ansiedade ativa o sistema nervoso simpático, de alerta, enquanto a respiração profunda ajuda a acionar o sistema parassimpático, de relaxamento.

2. Faça pausas conscientes

A cada 50 a 60 minutos de estudo, o estudante deve fazer pausas de 5 a 10 minutos, sem recorrer a telas. Durante essas pausas, deve levantar, respirar, alongar o corpo ou simplesmente olhar pela janela para auxiliar o cérebro a se reorganizar e aumentar a produtividade.

3. Faça atividade física leve e regular

Exercícios moderados — como caminhada, dança, natação, bicicleta — reduzem cortisol e aumentam endorfina e dopamina, favorecendo o foco, a memória e o bem-estar.

4. Tenha momentos de espiritualidade ou fé

Para estudantes com prática religiosa, a oração ou a meditação com propósito pode levar à regulação emocional, diminuir o estresse e fortalecer a confiança em si.

5. Hidrate-se e tenha uma alimentação equilibrada

Beber água e manter alimentação leve sustenta o funcionamento cognitivo e evita quedas de energia.

