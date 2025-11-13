Divulgação do gabarito do Enem 2025 rende memes nas redes

A divulgação do gabarito oficial do Enem 2025, feita pelo Inep nesta quinta-feira (13), movimentou as redes sociais e gerou uma enxurrada de memes entre os candidatos.

Os arquivos, separados por cor dos Cadernos de Questões, já estão disponíveis no portal do instituto — e, para muitos, a conferência trouxe mais drama que alívio.

“Só passo em Psicologia como paciente”, ironizou um usuário no X (antigo Twitter). Outro resumiu o sentimento coletivo: “Ao invés de ter dois acertos, tive dez erros".

Entre o nervosismo e as piadas, a timeline foi tomada por estudantes tentando rir da própria situação acadêmica.

Veja algumas das reações abaixo: