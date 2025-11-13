Divulgação do gabarito do Enem 2025 rende memes nas redes
Estudantes reagiram com humor às respostas do 1º dia de prova, realizado no último domingo (9).
Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
A divulgação do gabarito oficial do Enem 2025, feita pelo Inep nesta quinta-feira (13), movimentou as redes sociais e gerou uma enxurrada de memes entre os candidatos.
Os arquivos, separados por cor dos Cadernos de Questões, já estão disponíveis no portal do instituto — e, para muitos, a conferência trouxe mais drama que alívio.
“Só passo em Psicologia como paciente”, ironizou um usuário no X (antigo Twitter). Outro resumiu o sentimento coletivo: “Ao invés de ter dois acertos, tive dez erros".
Entre o nervosismo e as piadas, a timeline foi tomada por estudantes tentando rir da própria situação acadêmica.
Veja algumas das reações abaixo:
