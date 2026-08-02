Empresário e três pedreiros da mesma família morrem em soterramento durante obra no ES

Um empresário e três parentes morreram após serem soterrados durante o desabamento de um barranco em uma obra de ampliação de uma distribuidora de bebidas. O caso foi registrado na tarde de sexta-feira (31), no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, no Espírito Santo.

As vítimas estavam em uma escavação quando foram atingidos pela barreira de terra que cedeu, segundo o g1. Os quatro foram sepultados na tarde de sábado (2).

Nas redes sociais, horas antes da tragédia, o empresário tinha publicado vídeos mostrando a rotina da empresa e o andamento da obra.

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Após o deslizamento, três imóveis foram interditados por tempo indeterminado pela Defesa Civil:

A distribuidora onde a obra era realizada;

Um galpão vizinho;

Uma casa construída acima do barranco.

Essa ocorrência está sendo investigada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat).

Saiba quem eram as vítimas

As vítimas foram identificadas como:

Vanderson Santana André: Empresário de 35 anos, dono de uma distribuidora de bebidas em Cariacica. Nas redes sociais, tinha mais de 150 mil seguidores e publicava vídeos sobre a rotina da empresa. Deixou a esposa e um filho pequeno.

Empresário de 35 anos, dono de uma distribuidora de bebidas em Cariacica. Nas redes sociais, tinha mais de 150 mil seguidores e publicava vídeos sobre a rotina da empresa. Deixou a esposa e um filho pequeno. Ronival Moreira de Jesus: Pedreiro, mas trabalhou por muitos anos como taxista. Era casado, e deixou a esposa e dois filhos.

Pedreiro, mas trabalhou por muitos anos como taxista. Era casado, e deixou a esposa e dois filhos. Ruan Moreira da Luz: Filho de Ronival, era casado e pai de três crianças, de 4 e 3 anos e de um bebê de sete meses. Segundo familiares, Ruan havia deixado o emprego na Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) para trabalhar ao lado do pai.

Filho de Ronival, era casado e pai de três crianças, de 4 e 3 anos e de um bebê de sete meses. Segundo familiares, Ruan havia deixado o emprego na Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) para trabalhar ao lado do pai. Valdomiro Moreira de Jesus: Tio de Ronival, também trabalhava na obra. Deixou uma filha e um neto.

Os três pedreiros moravam em Nova Rosa da Penha II e costumavam trabalhar juntos. A irmã de Ronival, Rosilda Moreira, destacou que a família era muito unida.

"Meu irmão era um cara trabalhador. Meu sobrinho largou outro serviço para poder trabalhar com ele, para ajudar o pai", disse.

Entenda como aconteceu o acidente

O acidente ocorreu durante a obra de ampliação da distribuidora de bebidas de Vanderson.

Em imagens de câmera de segurança, é possível ver o momento em que os quatro estavam escavando e logo o barranco cede, soterrando o grupo.

Segundo a Defesa Civil, o deslizamento também comprometeu imóveis vizinhos. No caso da família que morava na residência, foi preciso deixar o imóvel. Os moradores estão hospedados na casa de parentes.

Irregularidades na obra

Uma vistoria realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) concluiu que a obra apresentava irregularidades.

Ao g1, o engenheiro Giuliano Battisti detalhou que o barranco estava sendo escavado em desacordo com as normas técnicas.

"Um corte feito totalmente reto, com 90 graus, coloca totalmente em risco tanto os imóveis acima quanto quem está trabalhando abaixo. As normas determinam as inclinações dos cortes. O que vimos foi algo totalmente fora das normas de segurança e das normas técnicas". Giuliano Battisti Engenheiro

O Crea informou ainda que havia um projeto inicial para a obra, mas ele não foi levado adiante e os serviços passaram a ser executados sem responsável técnico.

Segundo a Prefeitura de Cariacica, a obra havia sido embargada cerca de um ano antes da tragédia, com determinação de paralisação imediata.

Em nota, o município afirmou que o responsável retomou os trabalhos de forma irregular aproximadamente uma semana antes do acidente e que "houve negligência por parte do responsável".