Cobertura de luxo onde Elize Matsunaga matou marido é colocada à venda em SP; veja fotos

Imóvel custa R$ 2,8 milhões; Marcos Kitano Matsunaga foi morto e esquartejado em maio de 2012.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 20:50
capa da noticia
Legenda: Na cobertura, Elize matou e esquartejou o marido.
Foto: Reprodução/Quinto Andar e X.

A cobertura de luxo onde Elize Matsunaga matou e esquartejou o marido Marcos Matsunaga foi colocada à venda por R$ 2,8 milhões. O imóvel pertencia ao herdeiro das indústrias Yoki, mas foi recentemente colocada no mercado pela família. 

O apartamento foi construído em 1990, contando com 340 metros quadrados. Ele tem com cinco suítes e quatro vagas na garagem. Dentre outros itens disponíveis, estão: 

  • Banheira de hidromassagem;
  • Varanda; 
  • Piscina privativa; 
  • Chuveiro a gás; 
  • Ar condicionado.

Além disso, no condomínio há uma piscina e uma churrasqueira. O imóvel está localizado na Rua Carlos Weber, na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. 

A descrição no site de vendas detalha que esse apartamento "é uma escolha excepcional para quem busca qualidade de vida, conforto e conveniência em uma das cidades mais dinâmicas do Brasil".

Veja também

Imagem da notícia: Jovem tira foto com Elize Matsunaga durante passeio em SP e viraliza
Zoeira

Jovem tira foto com Elize Matsunaga durante passeio em SP e viraliza
Imagem da notícia: Carta de Elize Matsunaga para a filha volta à tona após filme da Netflix
Zoeira

Carta de Elize Matsunaga para a filha volta à tona após filme da Netflix

Confira fotos

Imóvel está localizado na Vila Leopoldina.
Legenda: Imóvel está localizado na Vila Leopoldina.
Foto: Reprodução/Quinto Andar.

O apartamento possui 340 metros quadrados.
Legenda: O apartamento possui 340 metros quadrados.
Foto: Reprodução/Quinto Andar.

O apartamento tem cinco suítes.
Legenda: O apartamento tem cinco suítes.
Foto: Reprodução/Quinto Andar.

Condomínio ainda possui área de lazer e piscina.
Legenda: Condomínio ainda possui área de lazer e piscina.
Foto: Reprodução/Quinto Andar.

Há uma piscina privativa no apartamento.
Legenda: Há uma piscina privativa no apartamento.
Foto: Reprodução/Quinto Andar.

Relembre o caso de Elize Matsunaga

Elize matou o marido em maio de 2012 após descobrir traições de Marcos Kitano por meio de um detetive particular. Em depoimento à polícia, ela detalhou que os dois discutiram e ela acabou atirando à queima-roupa e esquartejou depois. 

Os laudos periciais apontaram que o empresário ainda estava vivo quando o esquartejamento iniciou. A causa da morte foi asfixia pela degola

Conforme o Metrópoles, após dividir o corpo em pedaços, colocou o marido em malas e jogou na região de mata em Cotia (SP).

Assuntos Relacionados
Estados/são paulo 

VC Repórter