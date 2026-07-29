Cobertura de luxo onde Elize Matsunaga matou marido é colocada à venda em SP; veja fotos

A cobertura de luxo onde Elize Matsunaga matou e esquartejou o marido Marcos Matsunaga foi colocada à venda por R$ 2,8 milhões. O imóvel pertencia ao herdeiro das indústrias Yoki, mas foi recentemente colocada no mercado pela família.
O apartamento foi construído em 1990, contando com 340 metros quadrados. Ele tem com cinco suítes e quatro vagas na garagem. Dentre outros itens disponíveis, estão:
- Banheira de hidromassagem;
- Varanda;
- Piscina privativa;
- Chuveiro a gás;
- Ar condicionado.
Além disso, no condomínio há uma piscina e uma churrasqueira. O imóvel está localizado na Rua Carlos Weber, na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo.
A descrição no site de vendas detalha que esse apartamento "é uma escolha excepcional para quem busca qualidade de vida, conforto e conveniência em uma das cidades mais dinâmicas do Brasil".
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Relembre o caso de Elize Matsunaga
Elize matou o marido em maio de 2012 após descobrir traições de Marcos Kitano por meio de um detetive particular. Em depoimento à polícia, ela detalhou que os dois discutiram e ela acabou atirando à queima-roupa e esquartejou depois.
Os laudos periciais apontaram que o empresário ainda estava vivo quando o esquartejamento iniciou. A causa da morte foi asfixia pela degola.
Conforme o Metrópoles, após dividir o corpo em pedaços, colocou o marido em malas e jogou na região de mata em Cotia (SP).