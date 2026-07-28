Menino autista de 5 anos desaparecido em Araucária é encontrado morto

João Gabriel Ferreira dos Santos, menino autista não verbal de cinco anos que estava desaparecido em Araucária (PR) desde domingo (26), foi encontrado morto nesta terça-feira (28).

O corpo da criança estava em cima de uma lona de revestimento de um biodigestor, espécie de tanque de tratamento de esgoto doméstico de forma natural, localizado em frente à casa da família.

Poças haviam sido formadas sob a lona do tanque e o corpo do menino foi localizado em uma delas, que tinha profundidade de dois metros. Apesar do local ser cercado, havia um espaço de passagem que pode ter sido o acesso de João.

Detalhes de como a morte ocorreu serão investigados pela Polícia Civil e pela Polícia Científica.

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Desaparecimento ocorreu no domingo (26)

João estava desaparecido desde a manhã do domingo (26), quando as buscas por ele começaram com a ação da Polícia Militar, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros da localidade.

O menino avisou à mãe, na ocasião, que iria ao banheiro e, então, se dirigiu à área externa da casa, onde fica o cômodo. Quando ele não retornou, a família procurou João por uma hora até acionar as autoridades.