Homem morre após colidir carro contra pedágio no Interior de SP; veja vídeo

Um carro derrubou o teto de um pedágio da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas (SP), após passar pela faixa zebrada em alta velocidade. O caso aconteceu às 10h de domingo (26), resultando na morte do motorista, de 24 anos. As informações são do g1.
A cena foi registrada por imagens de câmera de segurança, que mostram o veículo em alta velocidade antes de atingir a contenção de concreto. Ele acabou sendo lançado em direção à viga superior, que desabou.
Uma nuvem de poeita foi formada no local. Ainda segundo o g1, o motorista estava viajando sozinho e foi levado ao Hospital de Jaguariúna (SP), para receber atendimento médico. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos.
Durante o acidente, os motoristas que estavam nas cabines próximas chegaram a dar marcha à ré para desviar dos escombros. Outros dois automóveis foram atingidos pela estrutura de concreto. Nenhum dos ocupantes ficou ferido.
Na manhã desta segunda-feira (27), quatro cabines seguiam interditadas devido ao acidente.