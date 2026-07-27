Homem morre após colidir carro contra pedágio no Interior de SP; veja vídeo

Um carro derrubou o teto de um pedágio da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas (SP), após passar pela faixa zebrada em alta velocidade. O caso aconteceu às 10h de domingo (26), resultando na morte do motorista, de 24 anos. As informações são do g1.

A cena foi registrada por imagens de câmera de segurança, que mostram o veículo em alta velocidade antes de atingir a contenção de concreto. Ele acabou sendo lançado em direção à viga superior, que desabou.

Legenda: Uma nuvem de poeira se formou após o impacto. Foto: Reprodução/EPTV.

Uma nuvem de poeita foi formada no local. Ainda segundo o g1, o motorista estava viajando sozinho e foi levado ao Hospital de Jaguariúna (SP), para receber atendimento médico. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos.

Veja também País Engenheira formada pela UFC é encontrada após quatro dias desaparecida na França País Quem é a jovem que teve pedido negado pela Justiça de remover nome da mãe do registro civil

Durante o acidente, os motoristas que estavam nas cabines próximas chegaram a dar marcha à ré para desviar dos escombros. Outros dois automóveis foram atingidos pela estrutura de concreto. Nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Na manhã desta segunda-feira (27), quatro cabines seguiam interditadas devido ao acidente.