Engenheira formada pela UFC é encontrada após quatro dias desaparecida na França

Gabriele da Silva Monteiro, de 34 anos, engenheira civil formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), foi encontrada nesta segunda-feira (27) após quatro dias desaparecida na cidade de Lyon, na França.

Natural de Brasília, Gabriele mora na França há mais de 10 anos. Ela foi vista pela última vez na quinta-feira (23), no bairro de Debourg.

Comunicado da família na manhã desta segunda informa que a mulher está com a "integridade física preservada". E que, neste momento, a engenheira recebe atendimento médico acompanhada de familiares.

A nota agradeceu a mobilização de brasileiros e franceses pela busca de Gabriele. "A corrente de solidariedade foi essencial para manter as buscas e a esperança ao longo desses dias."

As condições em que a engenheira foi encontrada não foram divulgadas. "Esclarecimentos serão feitos no momento oportuno, quando a família e a própria Gabriele se sentirem preparados para isso."

Caso

Ao portal g1, Lívia Possi disse que o marido de Gabriele voltou mais cedo do trabalho na quinta-feira (23), por volta das 17h, e não encontrou a esposa em casa.

A brasileira deixou o celular, cartões bancários e documentos em casa. A porta estava fechada, mas não trancada. Ela teria levado apenas um molho de chaves e um par de chinelos, não localizados pelo marido.

Gabriele e Lívia viajariam na sexta-feira (24) para o casamento de uma amiga na cidade francesa de Rouen. A mala para a viagem também está no apartamento da engenheira.

Segundo Lívia, a amiga e o esposo trocaram mensagens normalmente ao longo do dia. A última mensagem dela perguntava como havia sido o dia do companheiro.



INVESTIGAÇÃO INSTAURADA

A comunidade brasileira em Lyon se mobilizou para encontrar Gabriele. Ela foi procurada nos arredores de casa, parques e outros locais onde ela costumava correr.

Voluntários e amigos também entraram em contato com hospitais e serviços de emergência da região. O desaparecimento foi divulgado nas redes sociais e para autoridades.