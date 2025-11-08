Série sobre Elize Matsunaga volta ao topo da Netflix após sucesso de 'Tremembé'

Após o sucesso de “Tremembé”, série do Prime Video que retrata a convivência de mulheres condenadas por crimes de grande repercussão, Elize Matsunaga voltou a ser assunto nas plataformas de streaming. A produção documental da Netflix, “Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime”, lançada em 2021, retornou à lista das séries mais assistidas e reacendeu o interesse do público por sua história.

A série, dividida em quatro episódios, reconstitui a trajetória de Elize, desde a infância no interior do Paraná até o relacionamento com o empresário Marcos Kitano Matsunaga, assassinado e esquartejado por ela em 2012. O caso chocou o país e resultou em uma condenação de 16 anos e três meses de prisão.

Veja também Zoeira Netflix lança documentário sobre o caso Eloá Pimentel Zoeira Adriane Galisteu explica por que Ayrton Senna censurou suas fotos para a Playboy

A narrativa mostra a transformação de Elize, bacharel em Direito e ex-garota de programa, o início da relação clandestina com Kitano e os conflitos que marcaram o casamento, permeado por ciúmes, desconfianças e traições mútuas.

Com entrevistas exclusivas, imagens de arquivo e depoimentos de pessoas próximas, o documentário oferece um olhar direto da própria Elize sobre o crime e suas motivações. Desde 2022, ela cumpre liberdade condicional, e sua história volta a despertar curiosidade entre fãs de produções de true crime que buscam entender os limites entre amor, poder e tragédia.