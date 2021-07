Elize Matsunaga quer rever a filha e contar sua versão da história

Elize Matsunaga, presa desde 2012 por matar e esquartejar o marido, quer rever a filha e contar a sua versão da história. Ela fez a declaração no documentário "Elize Matsunaga: era uma vez um crime", da Netflix.

Essa foi a primeira entrevista que Elize concedeu sobre o crime. "Pelo fato de ter ficado todos esses anos longe da minha filha, tive medo de não poder mais encontrá-la. Quero ter a oportunidade de falar para ela o que houve de verdade. 'Olha, minha filha, tentei fazer diferente, tentei não errar, mas não consegui'", afirmou ela.

A filha do casal mora com os avôs paternos e os reconhece como pais desde que começou a falar, segundo o jornal O Globo. Eles movem reivindicam na Justiça a destituição do poder familiar de Elize.

A ré confessa matou Marcos Matsunaga, executivo da Yoki, com um tiro na cabeça no apartamento em que viviam, na zona oeste de São Paulo. Horas depois, esquartejou o corpo e abandonou os pedaços em diferentes pontos de uma estrada próxima à cidade de São Paulo.

Ela foi condenada a 19 anos, 11 meses e um dia de prisão em regime fechado. Esse foi um dos crimes mais marcantes do país.

A produção estreou nesta quinta-feira (8) e tem quatro episódios de cinquenta minutos. São apresentados depoimentos de familiares e colegas dela e da vítima, além de especialistas que acompanharam as investigações –incluindo jornalistas, advogados de defesa e acusação e peritos criminais.

O CRIME

O assassinato de Marcos Matsunaga ocorreu em 19 de maio de 2012, no apartamento onde o casal vivia, na Vila Leopoldina (zona oeste da capital paulista), e os pedaços do corpo de Marcos foram jogados em locais distintos de Cotia (Grande São Paulo). Elize foi presa em 4 de junho.

Segundo sua defesa afirmou na ocasião do crime, ela matou Marcos após uma discussão na qual foi agredida por ele e também porque temia ficar sem a guarda da filha, em uma eventual separação do casal. A briga entre o casal teria começado porque Elize confrontou Marcos com a descoberta de uma suposta traição por parte dele.

Elize foi denunciada à Justiça pelo Ministério Público Estadual por homicídio triplamente qualificado: motivo torpe (vingança), recurso que dificultou defesa da vítima e meio cruel. Ela também foi indiciada por ocultação de cadáver.