Netflix lança documentário sobre o caso Eloá Pimentel

A Netflix lança no próximo dia 12 de novembro o documentário "Caso Eloá – Refém ao Vivo", produção que revive um dos episódios mais marcantes e tristes da história policial brasileira.

O filme revisita o sequestro e assassinato de Eloá Pimentel, ocorrido em 2008, quando a adolescente, de apenas 15 anos, foi mantida refém por mais de 100 horas pelo ex-namorado Lindemberg Alves, em Santo André, São Paulo.

Com depoimentos inéditos da família, amigos e profissionais que acompanharam o caso, o documentário busca recontar a história sob a perspectiva de Eloá, mostrando não apenas o crime, mas também quem era a jovem e o impacto de sua morte.

“Quando essa história chegou até nós, eu a abracei com muito amor. Achei que precisávamos revisitar esse caso e dar voz a essa menina. Ela foi negligenciada de todas as formas, e era importante que a gente falasse sobre isso”, refletiu Veronica Stumpf, produtora da obra, ao o Metrópoles.

A diretora Cris Ghattas destacou o caráter reflexivo da produção, que propõe uma análise crítica sobre a cobertura midiática e a violência contra a mulher.

“Quando olhamos para uma história como essa, que se repete, temos a oportunidade de rever nossos papéis, como comunicadores, policiais, líderes, pais, educadores, como sociedade e como imprensa. É muito importante e válido ter esse olhar crítico e distanciado para entender melhor a nossa história e encontrar formas de seguir adiante”, afirmou.

Veja também Zoeira Personagem Poliana, de 'Tremembé', foi inspirada em crime de Luciana Olberg Zoeira Luisa Mell aparece com corpo pintado em protesto na COP30 Zoeira Saiba o que é Teste de Rorschach, exame mostrado na série 'Tremembé'

As cineastas também ressaltaram o esforço em dar espaço à família da vítima. “Muito se falou sobre o assassino e o papel da imprensa, mas nunca sobre a vítima. Este documentário mostra a dor dessa família, o que eles enfrentaram depois e quem era essa garota, seus sonhos, desejos e planos para o futuro”, completou Veronica.

Com cenas inéditas e trechos do diário de Eloá, "Caso Eloá – Refém ao Vivo" promete emocionar e provocar reflexão sobre o feminicídio e o papel da mídia em casos de violência.