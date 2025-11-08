Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Netflix lança documentário sobre o caso Eloá Pimentel

“Caso Eloá – Refém ao Vivo” revisita crime que chocou o Brasil e dá voz à jovem assassinada aos 15 anos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:43)
Zoeira
O documentário vai mostrar quem era a jovem Eloá Pimentel
Legenda: O documentário vai mostrar quem era a jovem Eloá Pimentel
Foto: Divulgação

A Netflix lança no próximo dia 12 de novembro o documentário "Caso Eloá – Refém ao Vivo", produção que revive um dos episódios mais marcantes e tristes da história policial brasileira.

O filme revisita o sequestro e assassinato de Eloá Pimentel, ocorrido em 2008, quando a adolescente, de apenas 15 anos, foi mantida refém por mais de 100 horas pelo ex-namorado Lindemberg Alves, em Santo André, São Paulo.

Com depoimentos inéditos da família, amigos e profissionais que acompanharam o caso, o documentário busca recontar a história sob a perspectiva de Eloá, mostrando não apenas o crime, mas também quem era a jovem e o impacto de sua morte.

“Quando essa história chegou até nós, eu a abracei com muito amor. Achei que precisávamos revisitar esse caso e dar voz a essa menina. Ela foi negligenciada de todas as formas, e era importante que a gente falasse sobre isso”, refletiu Veronica Stumpf, produtora da obra, ao o Metrópoles.

A diretora Cris Ghattas destacou o caráter reflexivo da produção, que propõe uma análise crítica sobre a cobertura midiática e a violência contra a mulher.

“Quando olhamos para uma história como essa, que se repete, temos a oportunidade de rever nossos papéis, como comunicadores, policiais, líderes, pais, educadores, como sociedade e como imprensa. É muito importante e válido ter esse olhar crítico e distanciado para entender melhor a nossa história e encontrar formas de seguir adiante”, afirmou.

Veja também

teaser image
Zoeira

Personagem Poliana, de 'Tremembé', foi inspirada em crime de Luciana Olberg

teaser image
Zoeira

Luisa Mell aparece com corpo pintado em protesto na COP30

teaser image
Zoeira

Saiba o que é Teste de Rorschach, exame mostrado na série 'Tremembé'

As cineastas também ressaltaram o esforço em dar espaço à família da vítima. “Muito se falou sobre o assassino e o papel da imprensa, mas nunca sobre a vítima. Este documentário mostra a dor dessa família, o que eles enfrentaram depois e quem era essa garota, seus sonhos, desejos e planos para o futuro”, completou Veronica.

Com cenas inéditas e trechos do diário de Eloá, "Caso Eloá – Refém ao Vivo" promete emocionar e provocar reflexão sobre o feminicídio e o papel da mídia em casos de violência.

Assuntos Relacionados
Imagem do médico Vitor Arruda de camisa branca com uma estampa e uma bolsa a tiracolo.
Zoeira

Ex-médico supera burnout e vira influenciador de moda masculina plus size

Vitor Arruda trocou os plantões por conteúdos sobre autoestima, estilo e representatividade nas redes sociais

Redação
Há 18 minutos
Adriane Galisteu em uma das fotos censuradas por Senna para a Playbloy
Zoeira

Adriane Galisteu explica por que Ayrton Senna censurou suas fotos para a Playboy

Apresentadora relembra reação do piloto ao descobrir ensaio inédito de 1993, feito pouco antes do início do namoro.

Redação
Há 42 minutos
O documentário vai mostrar quem era a jovem Eloá Pimentel
Zoeira

Netflix lança documentário sobre o caso Eloá Pimentel

“Caso Eloá – Refém ao Vivo” revisita crime que chocou o Brasil e dá voz à jovem assassinada aos 15 anos

Redação
Há 45 minutos
Na série
Zoeira

Conheça a mulher que quase matou Suzane von Richthofen e é mostrada em 'Tremembé'

Série do Prime Video revive rebelião de 2006 e revela bastidores do plano do PCC para eliminar a detenta

Redação
07 de Novembro de 2025
Imagem mostra banda de rock AC/DC usando roupas em tons escuros sobre fundo branco.
Zoeira

Banda AC/DC fará dois shows extras no Brasil em 2026

Veja valores dos ingressos e datas das apresentações do grupo de rock.

Redação
07 de Novembro de 2025
Maria Bethânia, à esquerda, uma pessoa com cabelos longos e grisalhos veste um conjunto em tons de vinho e dourado. Caetano Veloso, à direita, uma pessoa com cabelos curtos e grisalhos usa um terno amarelo e camisa vermelha. Ambos estão diante de microfones, cantando, com uma banda e um grande telão no fundo do palco.
Zoeira

Veja lista de indicados ao Grammy 2026

Bad Bunny e Lady Gaga figuram como favoritos nas categorias principais.

Redação
07 de Novembro de 2025
O presidente está em um palco, com um microfone na sua frente.
Zoeira

Presidente da Argentina aceita convite falso para cantar com AC/DC

A banda australiana vai entrar em turnê em 2026 e passará pela América Latina.

Redação
07 de Novembro de 2025
montagem de fotos da ativista Luisa Mell com corpo inteiro pintado em protesto na COP30.
Zoeira

Luisa Mell aparece com corpo pintado em protesto na COP30

A ativista da causa animal estava "espetada" por um garfo e deitada em um prato cenográfico.

Redação
07 de Novembro de 2025
Yoná recebe a notícia de que está fora do reality
Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Yoná Sousa é sétima eliminada

A peoa deixou o reality show nesta quinta-feira (6).

Redação
07 de Novembro de 2025
A peoua Yoná Sousa no reality A Fazenda
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação
06 de Novembro de 2025
Aracy Balabanian caracterizada como Dona Armênia.
Zoeira

‘Rainha da Sucata’: relembre os 14 atores do elenco que já faleceram

A novela está no ar no Vale a Pena Ver de Novo.

Redação
06 de Novembro de 2025
Suzane leva vida discreta após deixar a prisão.
Zoeira

Suzane von Richthofen vende produtos artesanais após sair da prisão

Com perfil no Instagram, ela divulga chinelos personalizados e leva vida discreta ao lado da família.

Redação
06 de Novembro de 2025
‘Michael’, cinebiografia de Michael Jackson, tem primeiro trailer liberado; veja prévia
Zoeira

‘Michael’, cinebiografia de Michael Jackson, tem primeiro trailer liberado; veja prévia

Produção passou anos em desenvolvimento e enfrentou bastidores conturbados.

Lucas Monteiro
06 de Novembro de 2025
montagem de fotos mostra Marina Ruy Barbosa de Suzane von Richthofen na série Tremembé ao lado de teste de Rorschach.
Zoeira

Saiba o que é Teste de Rorschach, exame mostrado na série 'Tremembé'

Teste que avalia personalidade dos criminosos causou debate nas redes sociais.

Redação
06 de Novembro de 2025
Macaulay Culkin voltou a interpretar Kevin em propaganda.
Zoeira

Macaulay Culkin revive Kevin em nova campanha de Natal

Aos 45 anos, ator volta ao papel de "Esqueceram de Mim" em comercial.

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem mostra Yoná Sousa, participante do reality show A Fazenda.
Zoeira

Enquete A Fazenda: parcial indica saída de antiga favorita do público

Participante menos votada deixa o reality show nesta quinta-feira (6).

Redação
06 de Novembro de 2025
Marcos Oliveira viveu o icônico personagem Beiçola, em A Grande Família.
Zoeira

Marcos Oliveira, o Beiçola, fará cirurgia para tratar hérnia

O ator explicou que o plano de saúde já autorizou o procedimento e que deve ser operado ainda este ano.

Redação
06 de Novembro de 2025
Alice Wegmann compartilhou post que exaltava Taís Araújo
Zoeira

Alice Wegmann publica apoio a Taís Araújo após polêmica com Manuela Dias

Atriz republicou mensagem elogiando Taís no mesmo dia em que vieram à tona denúncias contra Manuela Dias

Redação
06 de Novembro de 2025
Corações vermelhos em cima de uma mesa e imagem meio borrada nas laterais.
Zoeira

Quando o ficante vira namoro? Sinais, dilemas e expectativas

Relações mudaram ao longo dos anos e psicóloga diz como identificar sinais

Colagem mostra mosaico com imagens de Rayane Figliuzzi, Tàmires Assîs e Yoná Sousa, participantes de A Fazenda que disputam o voto do público na sétima roça do reality show.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça? Vote

Rayane, Tàmires e Yoná disputam a preferência do público.

Redação
06 de Novembro de 2025