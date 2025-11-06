Diário do Nordeste
Saiba o que é Teste de Rorschach, exame mostrado na série 'Tremembé'

Teste que avalia personalidade dos criminosos causou debate nas redes sociais.

montagem de fotos mostra Marina Ruy Barbosa de Suzane von Richthofen na série Tremembé ao lado de teste de Rorschach.
Legenda: Na série, a personagem de Suzane von Richthofen tenta estudar teste para dar respostas mais favoráveis ao psicólogo.
Foto: Reprodução/Prime Video.

A aplicação de um exame psicológico, exibido na série "Tremembé", do Prime Video, despertou a curiosidade do público. Conhecido como "teste do borrão", o Teste de Rorschach é comum em perícias judiciais e processos criminais.

A série mostra os personagens de Suzane von Richthofen, Alexandre Nardoni, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá sendo submetidos ao exame. Com a grande repercussão da trama, as buscas por informações sobre o teste cresceram na internet, inclusive com crescimento registrado na plataforma Google Trends.

Entre os estados que mais buscaram pelo teste, estão Ceará, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Amazonas e São Paulo, revelando o top 5 de buscas.

O que é Teste de Rorschach?

Criado no início do século passado, o teste de Rorschach foi desenvolvido pelo psiquiatra suíço Hermann Rorschach. O exame contém imagens abstratas em preto e branco e também coloridas.

Nele, o paciente deve observar as figuras e dizer ao psicólogo o que ele enxerga. O profissional pode pedir ainda que a pessoa aponte onde enxergou determinada imagem e questionar por que ele viu tal figura.

A depender da interpretação das respostas, o resultado pode identificar tendências e mostrar padrões de pensamento, funcionamento emocional e traços de personalidade.

Conforme informações do jornal O Globo, inicialmente, o teste foi criado para ajudar a identificar distúrbios, especialmente a esquizofrenia. Posteriormente, foi adaptado a perícias judiciais e processos criminais.

Teste de Rorschach também é usado em casos forenses e de guarda de menores, bem como para avaliar o grau geral de adaptação de uma pessoa à sociedade.

