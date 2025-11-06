Saiba o que é Teste de Rorschach, exame mostrado na série 'Tremembé'

A aplicação de um exame psicológico, exibido na série "Tremembé", do Prime Video, despertou a curiosidade do público. Conhecido como "teste do borrão", o Teste de Rorschach é comum em perícias judiciais e processos criminais.

A série mostra os personagens de Suzane von Richthofen, Alexandre Nardoni, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá sendo submetidos ao exame. Com a grande repercussão da trama, as buscas por informações sobre o teste cresceram na internet, inclusive com crescimento registrado na plataforma Google Trends.

Entre os estados que mais buscaram pelo teste, estão Ceará, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Amazonas e São Paulo, revelando o top 5 de buscas.

O que é Teste de Rorschach?

Criado no início do século passado, o teste de Rorschach foi desenvolvido pelo psiquiatra suíço Hermann Rorschach. O exame contém imagens abstratas em preto e branco e também coloridas.

Nele, o paciente deve observar as figuras e dizer ao psicólogo o que ele enxerga. O profissional pode pedir ainda que a pessoa aponte onde enxergou determinada imagem e questionar por que ele viu tal figura.

A depender da interpretação das respostas, o resultado pode identificar tendências e mostrar padrões de pensamento, funcionamento emocional e traços de personalidade.

Conforme informações do jornal O Globo, inicialmente, o teste foi criado para ajudar a identificar distúrbios, especialmente a esquizofrenia. Posteriormente, foi adaptado a perícias judiciais e processos criminais.

Teste de Rorschach também é usado em casos forenses e de guarda de menores, bem como para avaliar o grau geral de adaptação de uma pessoa à sociedade.