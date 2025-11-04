Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Por que Tremembé é o presídio dos famosos?

O nome do presídio voltou à tona após o lançamento da série homônima do Prime Video.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Fachada do Complexo Penitenciário Tremembé, com muro em branco e azul.
Legenda: O presídio passou a receber criminosos que estamparam jornais.
Foto: Divulgação/SAP SP

A série "Tremembé", recém-lançada no Prime Video, tem chamado a atenção pela quantidade de presidiários conhecidos do público — muito embora alguns deles já não tenham a rotina limitada apenas à penitenciária localizada no interior de São Paulo. 

Elize Matsunaga, Suzane von Richthofen, irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá são alguns dos nomes mais conhecidos com passagem pelo Complexo Penitenciário Tremembé, tido como "presídio dos famosos".

Veja também

teaser image
Zoeira

Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu

teaser image
País

Mãe de Isabella Nardoni revela opinião sobre a série 'Tremembé'

Por que 'presídio dos famosos'?

A alcunha deve-se ao fato de que a prisão — a 172 quilômetros da capital paulista — tornou-se lar de criminosos que chocaram o Brasil com assassinatos de familiares e estamparam os noticiários por vários anos.

Das cinco unidades prisionais que compõem o complexo, duas são femininas e três masculinas. Uma das unidades, conhecida como "P2", foi construída em 1948 e passou a receber os chamados "presos especiais" em 2002, que são os que sofrem rejeição da população carcerária comum por terem cometido crimes brutais ou por correrem risco de morte devido aos seus antigos ofícios.

Veja também

teaser image
Zoeira

Conheça o triângulo amoroso real entre Suzane, Elize e Sandrão exibido em 'Tremembé'

Criminosos conhecidos devem ser transferidos para outras unidades

Segundo o Metrópoles, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) afirmou que o Complexo de Tremembé deve deixar de receber criminosos que são "celebridades". A mudança teria sido proposta pela Secretaria da Administração Penitenciária.

Fontes do jornal explicaram que o governo de São Paulo quer acabar com a fama do local transferindo parte dos presos para a Penitenciária de Potim, a cerca de 40 quilômetros de Tremembé.

Assuntos Relacionados
Fachada do Complexo Penitenciário Tremembé, com muro em branco e azul.
Zoeira

Por que Tremembé é o presídio dos famosos?

O nome do presídio voltou à tona após o lançamento da série homônima do Prime Video.

Redação
Há 1 hora
Imagem da atriz pornô Elisa Sanches para matéria sobre rainha da Império da Tijuca é criticada por dançar sem calcinha.
Zoeira

Rainha da Império da Tijuca, Elisa Sanches é criticada por dançar sem calcinha

Filha de Arlindo Cruz classificou o episódio como "chocante e deprimente".

Redação
Há 1 hora
Personagem Poliana da série Tremembé, lançada pelo Prime Video.
Zoeira

Personagem Poliana, de 'Tremembé', foi inspirada em crime de Luciana Olberg

Mulher foi condenada a 29 anos de prisão por ter filmado abuso sexual das meias-irmãs de três anos.

Redação
Há 2 horas
A imagem mostra uma cena do filme Wicked II com um grupo de jovens vestidos com uniformes azuis. No centro, está Ariana Grande de vestido vestido rosa claro.
Zoeira

Não vem mais: Ariana Grande cancela vinda ao Brasil

Avião da artista teve um problema técnico que impediu o embarque.

Redação
Há 2 horas
Yuri Lima é ex-namorado da cantora Iza.
Zoeira

Recém-separado de Iza, Yuri Lima anuncia volta ao futebol

Ex-jogador do Mirassol foi apresentado pelo Primavera SAF.

Redação
04 de Novembro de 2025
Norma Braga ao lado do cantor Roberto Carlos.
Zoeira

Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos

Norma estava internada há três semanas e faleceu nesta terça (4), aos 90 anos.

Redação
04 de Novembro de 2025
Augusto publicou uma foto de Milton e Lô, além de mensagens trocadas com o músico, a quem chamava carinhosamente de tio
Zoeira

Após morte de Lô Borges, filho de Milton Nascimento relembra noite especial

Augusto Nascimento emocionou fãs ao mostrar registros e mensagens trocadas com o músico mineiro.

Redação
04 de Novembro de 2025
Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu
Zoeira

Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu

A atriz Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane, tem recebido elogios pelo trabalho.

Gabriel Bezerra*
04 de Novembro de 2025
foto de César Tralli e Renata Vasconcellos descontraídos no cenário do Jornal Nacional.
Zoeira

Antes de estreia no JN, Cesar Tralli mostra presente de Renata Vasconcellos

Como gesto de boas-vindas ao novo companheiro de bancada, a jornalista preparou um momento especial.

Redação
03 de Novembro de 2025
foto de cena da série Tremembé mostra o personagem Gil Rugai.
Zoeira

Quem é Gil Rugai, criminoso que aparece na série 'Tremembé'

Homem já se tornou alvo de investigação dias após o crime.

Redação
03 de Novembro de 2025
Diane Ladd em cena do filme Joy - O Nome do Sucesso.
Zoeira

Morre Diane Ladd, atriz três vezes indicada ao Oscar e mãe de Laura Dern

A morte da atriz aos 89 anos foi confirmada pela filha dela.

Redação
03 de Novembro de 2025
Maria Gladys e fã em selfie. Gladys é uma mulher idosa, branca, de cabelos grisalhos. A fã é mais nova, também de cabelo grisalho, e usa óculos de grau.
Zoeira

Meses após desaparecimento, atriz Maria Gladys é vista no RJ

A artista foi dada como desaparecida pela família em abril deste ano, mas depois reapareceu e disse que estava em situação financeira difícil.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem da série The Boys para matéria sobre elenco de séries que estarão presentes na CCPX em dezembro de 2025.
Zoeira

CCXP 2025 conta com elenco de 'The Boys' no Brasil

Atores da série 'Fallout' também estarão em São Paulo em dezembro.

Beatriz Rabelo
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra apresentação da banda de rock AC/DC, com foco no vocalista, durante apresentação em Amsterdã, na Holanda, durante tour Power Up.
Zoeira

Banda AC/DC anuncia show único no Brasil em 2026

A última vez que o grupo se apresentou em solo nacional foi há 15 anos.

Redação
03 de Novembro de 2025
O pai Mateus Cidrão está segurando um bebê, seu filho Saulo
Zoeira

De Luciano Huck a Sidney Magal: Cearense viraliza dando nomes inusitados ao filho

Humorista Mateus Cidrão dá nomes de famosos ao filho, em conversas informais, e arranca risada de seguidores. Um dos vídeos tem mais de 3 milhões de visualizações.

Gabriel Bezerra*
03 de Novembro de 2025
Marcela durante entrevista ao programa Domingo Espetacular. ela negou ter sido agredida por dado dolabella.
Zoeira

Namorada volta a negar agressão de Dado Dolabella: 'Não tocou em mim'

Marcela Tomaszewski afirmou que briga com o ator foi apenas uma discussão e negou qualquer tipo de violência.

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto de Luciano Huck anunciando o Príncipe William em seu programa.
Zoeira

Príncipe William é anunciado como atração do Domingão do Huck no próximo domingo (9)

Herdeiro do trono do Reino Unido estará no Brasil nesta semana, em agendas ligadas ao clima.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto mostra dois homens, filho e pai, em um estúdio de fotos de formatura com a parede preta ao fundo. Matheus, o filho, veste um colete laranja com a frase
Zoeira

Cearense que vendeu adesivos para pagar faculdade do filho perde prêmio do The Wall

Dupla natural de Santa Quitéria participou do quadro para conseguir dinheiro e montar um consultório odontológico.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto de Angelica, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus no juri da Dança dos Famosos.
Zoeira

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (02/11)?

Ritmo da semana foi o sertanejo, ao som de Marília Mendonça.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto de Sandrão, Suzane e Eliza, personagens na série ficcional Tremembé.
Zoeira

Conheça o triângulo amoroso real entre Suzane, Elize e Sandrão exibido em 'Tremembé'

Série que estreou na última sexta-feira (31) é inspirada nos detentos que ocupam o chamado “presídio dos famosos”.

Redação
02 de Novembro de 2025