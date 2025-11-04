Por que Tremembé é o presídio dos famosos?

A série "Tremembé", recém-lançada no Prime Video, tem chamado a atenção pela quantidade de presidiários conhecidos do público — muito embora alguns deles já não tenham a rotina limitada apenas à penitenciária localizada no interior de São Paulo.

Elize Matsunaga, Suzane von Richthofen, irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá são alguns dos nomes mais conhecidos com passagem pelo Complexo Penitenciário Tremembé, tido como "presídio dos famosos".

Por que 'presídio dos famosos'?

A alcunha deve-se ao fato de que a prisão — a 172 quilômetros da capital paulista — tornou-se lar de criminosos que chocaram o Brasil com assassinatos de familiares e estamparam os noticiários por vários anos.

Das cinco unidades prisionais que compõem o complexo, duas são femininas e três masculinas. Uma das unidades, conhecida como "P2", foi construída em 1948 e passou a receber os chamados "presos especiais" em 2002, que são os que sofrem rejeição da população carcerária comum por terem cometido crimes brutais ou por correrem risco de morte devido aos seus antigos ofícios.

Criminosos conhecidos devem ser transferidos para outras unidades

Segundo o Metrópoles, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) afirmou que o Complexo de Tremembé deve deixar de receber criminosos que são "celebridades". A mudança teria sido proposta pela Secretaria da Administração Penitenciária.

Fontes do jornal explicaram que o governo de São Paulo quer acabar com a fama do local transferindo parte dos presos para a Penitenciária de Potim, a cerca de 40 quilômetros de Tremembé.