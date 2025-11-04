Diário do Nordeste
Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu

A atriz Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane, tem recebido elogios pelo trabalho.

Escrito por
Gabriel Bezerra* gabriel.bezerra@svm.com.br
Zoeira

Lançada na última sexta-feira (31) pelo streaming Prime Video, a série "Tremembé" tem rendido muitos comentários sobre o trabalho de alguns atores, especialmente de Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane von Richthofen.

Marina recriou, na série, um dos momentos mais marcantes da TV brasileira: a entrevista de Suzane para o apresentador Gugu Liberato.

Exibida originalmente em 2015, no programa Domingo Show, da Record, a entrevista teve audiência de 17 pontos - a maior de Gugu na época, segundo a emissora. A interpretação de Marina tem repercutido nas redes sociais por reproduzir com precisão até os trejeitos de Suzane.

"Tremembé" mostra a chamada “prisão dos famosos”, onde estão presos envolvidos em casos de grande repercussão.

Comentários do público 

Marina Ruy Barbosa sentada no cenário do presídio fumando
Legenda: Marina Ruy Barbosa em Tremembé
Foto: Reprodução/About Amazom

“Marina Ruy Barbosa deu um show de atuação”, comentaram internautas nas redes. Artistas como Anitta também parabenizaram a performance: “Artista demais”, escreveu a cantora em uma publicação da atriz.

Quando foi anunciado que Marina viveria Suzane, muitos telespectadores a compararam com Carla Diaz, atriz que interpretou a criminosa na produção "A Garota que Matou os Pais" e em suas sequências. No entanto, após verem o resultado final, o público se surpreendeu com a entrega e o desempenho de Marina.

*Estagiário sob supervisão da editora Mariana Lazari.

