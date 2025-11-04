Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu
A atriz Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane, tem recebido elogios pelo trabalho.
Lançada na última sexta-feira (31) pelo streaming Prime Video, a série "Tremembé" tem rendido muitos comentários sobre o trabalho de alguns atores, especialmente de Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane von Richthofen.
Marina recriou, na série, um dos momentos mais marcantes da TV brasileira: a entrevista de Suzane para o apresentador Gugu Liberato.
Exibida originalmente em 2015, no programa Domingo Show, da Record, a entrevista teve audiência de 17 pontos - a maior de Gugu na época, segundo a emissora. A interpretação de Marina tem repercutido nas redes sociais por reproduzir com precisão até os trejeitos de Suzane.
"Tremembé" mostra a chamada “prisão dos famosos”, onde estão presos envolvidos em casos de grande repercussão.
Comentários do público
“Marina Ruy Barbosa deu um show de atuação”, comentaram internautas nas redes. Artistas como Anitta também parabenizaram a performance: “Artista demais”, escreveu a cantora em uma publicação da atriz.
Quando foi anunciado que Marina viveria Suzane, muitos telespectadores a compararam com Carla Diaz, atriz que interpretou a criminosa na produção "A Garota que Matou os Pais" e em suas sequências. No entanto, após verem o resultado final, o público se surpreendeu com a entrega e o desempenho de Marina.
*Estagiário sob supervisão da editora Mariana Lazari.