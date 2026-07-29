Tornado atinge três cidades e deixa feridos no Rio Grande do Sul

Os municípios de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho foram atingidos pelo fenômeno.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 10:47

Um tornado atingiu três cidades da Região Noroeste do Rio Grande do Sul no fim da tarde da última terça-feira (28), deixando ao menos sete feridos. Os municípios de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho foram atingidos pelo fenômeno, que deixou, inclusive, casas destruídas após a passagem. 

A ocorrência do tornado foi registrada por volta das 18h15, conforme dados do Centro de Monitoramento da Defesa Civil. Ele estaria relacionado a uma supercélula, "um tipo de tempestade que tem uma corrente ascendente giratória". 

Em um dos registros do fenômeno divulgado por moradores nas redes sociais, é possível perceber o desenvolvimento de uma nuvem de tempestade até o início da formação do tornado.

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Algumas regiões do Rio Grande do Sul já haviam sido alertadas para a ocorrência de chuva intensa, granizo e ventos fortes. Previsões meteorológicas, inclusive, já citavam a expectativa de um acumulado acima de 100 milímetros em diversas áreas do estado. 

Casas atingidas e pessoas feridas

Informações do portal g1 do Rio Grande do Sul apontam que a Defesa Civil de Sete de Setembro relatou que três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital após o registro do tornado. 

Duas residências também foram totalmente destruídas no mesmo município. 

Em Giruá, as comunidades de Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo foram as mais atingidas. Ao menos quatro pessoas ficaram feridas.

Já em Senador Salgado Filho, ao menos 12 casas foram atingidas e 50 pessoas ficaram afetadas com o fenômeno. 

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