Turista holandês morre afogado após barco virar durante passeio nas Cataratas do Iguaçu

Um holandês de 26 anos morreu nesta terça-feira (28) durante o passeio do Macuco Safari, no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

A vítima participava da atividade ao lado da namorada e dos pais, da irmã e do cunhado dela quando a embarcação em que estavam virou. Todos eles foram resgatados da água.

Três deles não precisaram de atendimento médico e dois estão internados. As informações foi confirmadas pelo gerente responsável pela Macuco Safari à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.

Devido à ocorrência, os passeios na região foram suspensos por tempo indeterminado, enquanto a Marinha do Brasil e a Polícia Civil investigam as circunstâncias do caso.

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Família estava de férias no Brasil

Segundo apuração da RPC, a família holandesa havia chegado a Foz do Iguaçu nessa segunda-feira (27) e iria embora da cidade na quinta-feira (30).

A ocorrência foi reportada ao Corpo de Bombeiros às 12h20, como busca e salvamento em água.

Ao g1, a corporação informou que a vítima teve uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser atendida pela equipe do parque antes de encaminhada ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck, onde o óbito foi confirmado.

O piloto e o copiloto da embarcação procuraram atendimento posteriormente no Porto Seco do Kattamaram, onde foram avaliados por equipes do Corpo de Bombeiros e foram encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Investigações estão em andamento

Após o acidente, a Marinha do Brasil realizou os primeiros levantamentos e acompanhou as medidas adotadas pelas equipes de emergência envolvidas no atendimento.

Em nota ao portal da TV Globo, o órgão afirmou que a Capitania Fluvial do Rio Paraná irá investigar o caso a fim de identificar "as circunstâncias, causas e eventuais responsabilidades relacionadas ao incidente".

Também em comunicado enviado ao veículo, a Macuco Safari lamentou o ocorrido e ressaltou que se solidaria com os familiares e amigos da vítima.

"No momento, as causas do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes, com os quais a empresa está colaborando integralmente, disponibilizando todas as informações necessárias para a investigação", disse a empresa.