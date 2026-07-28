Turista holandês morre afogado após barco virar durante passeio nas Cataratas do Iguaçu

Um holandês de 26 anos morreu nesta terça-feira (28) durante o passeio do Macuco Safari, no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.
A vítima participava da atividade ao lado da namorada e dos pais, da irmã e do cunhado dela quando a embarcação em que estavam virou. Todos eles foram resgatados da água.
Três deles não precisaram de atendimento médico e dois estão internados. As informações foi confirmadas pelo gerente responsável pela Macuco Safari à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.
Devido à ocorrência, os passeios na região foram suspensos por tempo indeterminado, enquanto a Marinha do Brasil e a Polícia Civil investigam as circunstâncias do caso.
Família estava de férias no Brasil
Segundo apuração da RPC, a família holandesa havia chegado a Foz do Iguaçu nessa segunda-feira (27) e iria embora da cidade na quinta-feira (30).
A ocorrência foi reportada ao Corpo de Bombeiros às 12h20, como busca e salvamento em água.
Ao g1, a corporação informou que a vítima teve uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser atendida pela equipe do parque antes de encaminhada ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck, onde o óbito foi confirmado.
O piloto e o copiloto da embarcação procuraram atendimento posteriormente no Porto Seco do Kattamaram, onde foram avaliados por equipes do Corpo de Bombeiros e foram encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Investigações estão em andamento
Após o acidente, a Marinha do Brasil realizou os primeiros levantamentos e acompanhou as medidas adotadas pelas equipes de emergência envolvidas no atendimento.
Em nota ao portal da TV Globo, o órgão afirmou que a Capitania Fluvial do Rio Paraná irá investigar o caso a fim de identificar "as circunstâncias, causas e eventuais responsabilidades relacionadas ao incidente".
Também em comunicado enviado ao veículo, a Macuco Safari lamentou o ocorrido e ressaltou que se solidaria com os familiares e amigos da vítima.
"No momento, as causas do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes, com os quais a empresa está colaborando integralmente, disponibilizando todas as informações necessárias para a investigação", disse a empresa.