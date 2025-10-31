Diário do Nordeste
Empresa divulga acidente de funcionário como vídeo de humor no TikTok e é condenada pela Justiça

Justiça do Trabalho considerou o caso uma forma de ridicularizar a situação do trabalhador

Redação 23 de Julho de 2025
Momento em que o homem cai sobre os estudantes

Ceará

Homem usa fiação para apoiar escada, derruba poste e cai ao lado de estudantes, em Fortaleza; vídeo

A Enel informou, em nota ao Diário do Nordeste, que o homem não se trata de um colaborador da companhia e a rede danificada é de telecomunicação

Bergson Araujo Costa 22 de Maio de 2025
Foto do elevador de cremalheira em obra onde três operários morreram

País

Queda de elevador de carga deixa três mortos e um ferido em São Paulo

Equipamento caiu do 17º andar durante construção de prédio na Zona Oeste de SP

Redação 19 de Maio de 2025
Teto desaba na Paraíba

Paraíba

Teto de fábrica de reciclagem desaba e deixa 10 feridos na Paraíba

Local passará por uma perícia para avaliar as causas do desabamento

Redação 30 de Janeiro de 2025
Escada em casa perto de janela

Opinião

Casal de aposentados é condenado a indenizar diarista que ficou paraplégica após acidente

A diarista disse no processo que o casal havia colocado sua vida e sua saúde em risco ao exigir que ela limpasse a sacada com uma escada, sem nenhum equipamento de proteção

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 18 de Outubro de 2024
foto de acidente em obra do Ivens Monumental

Ceará

Acidente deixa dois funcionários feridos em obra de residencial na Beira-Mar, em Fortaleza

Segundo os bombeiros, barras de ferro caíram sobre os membros inferiores dos trabalhadores

Matheus Facundo 01 de Outubro de 2024
Operário morre soterrado enquanto trabalhava em Camocim

Segurança

Operário morre soterrado enquanto trabalhava em Camocim

O homem foi atingido pelo desabamento de um barranco. Outra vítima foi socorrida para uma unidade médica no município

Redação 06 de Setembro de 2024
Volkswagen

País

Funcionário tem pernas amputadas após acidente em fábrica da Volkswagen, em SP

Montadora instaurou investigação interna para apurar acidente

Redação 26 de Junho de 2024
Trabalhadores realizando obras em via

Opinião

Encarregado de obras atropelado por ladrões em fuga será indenizado por acidente de trabalho

Colegiado do TST entendeu que o empregado está sujeito a riscos por atuar em obras de rodovias

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 24 de Junho de 2024
Imagem da bandeira no CT do Flamengo

Jogada

Netflix anuncia que fará minissérie documental sobre incêndio no Ninho do Urubu que matou 10 jovens

A minissérie será dividida em três episódios

Redação 27 de Fevereiro de 2024
