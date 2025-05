Queda de elevador de carga deixa três mortos e um ferido em São Paulo

Três operários morreram nesta segunda-feira (19) após a queda de um elevador de carga em uma construção localizada no bairro do Butantã, na Zona Oeste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta do km 18 da Rodovia Raposo Tavares. As causas ainda estão sendo investigadas.

O equipamento que despencou era um “elevador de cremalheira”, utilizado para transportar materiais e pessoas em obras. O aparelho, que opera em trilhos verticais instalados na parte externa dos prédios, caiu do 17º andar.

As vítimas foram três homens, com idades de 43, 26 e 20 anos. Eles morreram no local. Uma quarta pessoa, que não estava dentro do elevador, passou mal ao presenciar a cena e precisou ser encaminhada a um hospital.

Seis viaturas dos bombeiros participaram do atendimento à ocorrência.

Posicionamento dos envolvidos

Por meio de nota, o condomínio Reserva Raposo, onde a obra está sendo realizada, lamentou o acidente e declarou já ter cobrado explicações da construtora.

“O Reserva Raposo está acompanhando de perto todas as providências e reforça seu compromisso com a segurança, a transparência e o respeito à vida”, afirmou.

A responsável pela construção, BRZ Construtora, informou que a perícia técnica foi acionada e que colabora com as investigações.

“Nos solidarizamos com os familiares das vítimas neste momento de imensa dor”, declarou a empresa, que também se comprometeu a prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades.

A Prefeitura de São Paulo também se manifestou, lamentando as mortes e destacando que a obra possui os alvarás exigidos.

“A Subprefeitura do Butantã informa que uma equipe, em conjunto com a Defesa Civil, está a caminho do local para realizar uma vistoria na área. A Prefeitura de São Paulo lamenta as mortes”, disse em nota.

