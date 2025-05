Homem usa fiação para apoiar escada, derruba poste e cai ao lado de estudantes, em Fortaleza; vídeo

Um homem caiu sobre alunos da EMEIF Prof. José Militão de Albuquerque, escola localizada no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, após apoiar uma escada em fios. O acidente foi registrado por câmeras de monitoramento, nesta quarta-feira (21).

Nas imagens, é possível ver o momento em que os alunos saem da intuição, às 11h, e o homem se aproxima com a escada no meio da movimentação. Ele então apoia a ferramenta, mas os fios começam a ceder.

Em segundos, o homem que seria um técnico de uma empresa de telecomunicações, cai levando a viação e uma parte de poste com ele. Além do susto com a situação, é possível ver que algumas crianças são atingidas pelos fios e uma parte da escada.

Após o acidente, os próprios estudantes e um adulto socorreram a vítima e removeram a escada, enquanto outros dois homens, fardados semelhantemente ao que caiu, se aproximam para dar apoio. Ele se levantou logo depois da queda.

NOTA DA ENEL

A Enel informou, em nota ao Diário do Nordeste, que o homem não se trata de um colaborador da companhia e a rede danificada é de telecomunicação.

“A empresa informa ainda que uma equipe foi ao local na tarde de ontem (21) e verificou que não houve afetação no fornecimento de energia da região”, expressa trecho do comunicado.

Sobre o poste danificado, a distribuidora informou que está programando a substituição.

“A Enel informa que preza pela segurança da população e dos colaboradores e que os procedimentos do vídeo não condizem com as normas de segurança adotadas pela companhia”, conclui a provedora.

SAÚDE DOS ESTUDANTES

Como nas imagens é possível ver que estudantes foram expostos a uma situação perigosa, sendo alguns atingidos durante o acidente, a reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal da Educação (SME).

Até o fechamento dessa matéria, não tivemos retorno da entidade. Após a resposta, esse texto será atualizado.

