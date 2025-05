Governador Elmano de Freitas anuncia contratação de cerca de 13 mil cirurgias eletivas

O governado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), por meio de suas redes sociais nesta quinta-feira (22), anunciou a contratação de cerca de 13.500 cirurgias eletivas para pacientes do estado.

“13.500 cirurgias eletivas a mais, das já realizadas na nossa rede pública estadual, para que também possam ser feitas em hospitais privados, públicos e filantrópicos”, disse o chefe do Executivo estadual.

São quatro especialidades no edital: cardiologia (adulto e pediátrica), ortopedia, endometriose e oftalmologia. Antes, o credenciamento de cirurgias extras era apenas de instituições privadas.

Segundo Elmano, só neste ano, já forma mais de 44 mil cirurgias eletivas realizadas pelo Estado. Só em seu governo, segundo ele, já são mais de 324 mil.

SOBRE O PROGRAMA

O Programa Estadual de Redução de Filas foi lançado em 10 de abril de 2023, tendo continuidade em 2024, em todo o Ceará, tendo planos de financiamento estadual e federal. A iniciativa foi criada para reduzir o tempo de espera dos pacientes por cirurgias eletivas, que são consideradas procedimentos programados, de não urgência.

As especialidades contempladas são: oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, cirurgia geral, gastroenterologia, ginecologia, urologia, nefrologia, neurologia e vascular. Segundo o Governo do Estado, clínicas, hospitais-polo, hospitais municipais e outros equipamentos de saúde se inscreveram por meio de chamamento público.

As unidades da rede estadual com perfil cirúrgico, seguem realizando procedimentos eletivos em paralelo à execução do Programa. Para entrar na fila das cirurgias eletivas, o paciente faz uma consulta com o médico especialista e é orientado sobre a necessidade de passar por uma cirurgia eletiva.

Em seguida, ele é encaminhado para um cirurgião, que irá avaliar a urgência do procedimento e o encaminhamento para a unidade e equipe que realizarão a cirurgia.

BALANÇO

Em dezembro do ano passado, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgou os dados relacionados ao programa. De janeiro de 2024 até aquele período, a iniciativa chegou à marca dos 150.468 procedimentos em menos de um ano. Os números são de janeiro de 2024 até esta quarta-feira (11).

Durante todo o ano de 2023, foram 123.449 cirurgias eletivas realizadas, representando um aumento de 36% no número de procedimentos realizados. A iniciativa está presente em todas as cinco regiões de Saúde do Estado – Fortaleza, Norte, Litoral Leste, Sertão Central e Cariri.

