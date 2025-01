Teto de fábrica de reciclagem desaba e deixa 10 feridos na Paraíba

O teto de uma fábrica de reciclarem em Pombal, na Paraíba, desabou na tarde desta quinta-feira (30). O acidente deixou dez pessoas feridas, que logo foram socorridas no Hospital Regional de Pombal. As informações são do g1.

O Corpo de Bombeiros detalhou que a maioria teve apenas ferimentos leves. Enquanto nove pessoas não precisaram de acompanhamento médico especializado, uma das vítimas sofreu fratura.

Ela recebeu socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) antes de ser encaminhada à unidade de saúde.

O local do acidente passará por uma perícia para avaliar as causas do desabamento e fazer a vistoria do estabelecimento.

