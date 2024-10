Segurança de supermercado é preso por furtar picanha e cerveja na Paraíba

O segurança de um supermercado de Cabedelo, cidade da região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, foi preso acusado de furtar diversos produtos do estabelecimento, incluindo cinco peças de picanha, latas de cerveja, refrigerantes, produtos lácteos e biscoitos, na madrugada da última sexta-feira (25).

O caso foi denunciado à Polícia Militar enquanto o funcionário, responsável por prevenir possíveis furtos de clientes, era flagrado pelas câmeras de segurança da loja. As informações são do repórter Betinho Nascimento, da TV Arapuan.

O homem estava com os produtos no próprio veículo quando a equipe de vigilância do supermercado acionou a força de segurança. As imagens gravadas mostraram o momento em que ele carregava os produtos no carro.

Após a detenção em flagrante, o segurança foi encaminhado para uma delegacia.

Conforme a apuração dos militares, ele trabalhava no supermercado há apenas três meses. Ele justificou o furto alegando que estava “passando necessidade em casa”.

O segurança já possui uma passagem pela Polícia por tráfico de drogas. Todo o material furtado foi contabilizado e será devolvido ao supermercado.