Humorista que interpretava 'Palhaço Titolé' é morto a tiros em Maranguape

Um humorista foi assassinado a tiros nesta sexta-feira (25), em uma via pública de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Não se sabe ainda as circunstâncias do crime e o que o motivou. O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Maranguape.

Embora não tenha sido identificada formalmente, o Diário do Nordeste apurou que a vítima é Francisco Elton Alves de Andrade, que interpretava o "Palhaço Titolé". Ele era conhecido por se apresentar em festas infantis em Maranguape.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão em diligências para identificar a autoria do crime e capturar os suspeitos.

Repercussão da morte

A morte de Elton repercutiu entre artistas da área. O humorista Luciano Lopes, que interpreta a personagem "Luana do Crato", publicou uma foto do colega nas redes sociais e escreveu: "Que Deus te receba com toda a alegria que sempre viveu".