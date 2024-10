Mulher que matou e degolou filho de seis anos morre em hospital de João Pessoa

A mãe suspeita de ter matado o próprio filho em João Pessoa (PB) morreu na madrugada desta quinta-feira (17). Ela foi identificada como Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos. A informação é do G1.

A mulher teve uma infecção generalizada e não resistiu aos ferimentos. Rosália foi internada após ser atingida por 14 tiros de arma de fogo ao reagir com uma faca contra PMs durante a prisão. A mulher estava internada no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

Quase um mês depois do crime, ela teve uma piora no quadro clínico e não resistiu aos ferimentos.

Vizinhos acionaram polícia no dia do crime

O assassinato foi registrado pela Polícia Civil da Paraíba como homicídio com sinais de crueldade e foi cometido no bairro de Mangabeira IV.

A mulher estava dentro do apartamento quando, no meio da madrugada, vizinhos acionaram a Polícia relatando gritos e barulhos vindos do interior do imóvel.

Os policiais militares que foram até o local achavam se tratar de um caso de agressão, Foi dito à época pelo tenente-coronel Ferreira, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, que a mulher estava sentada em uma cadeira, com a cabeça do filho no colo. A mãe teria reagido à chegada dos policiais e teria tentado golpeá-los com uma faca.

Ainda conforme a Polícia Militar da Paraíba, foi por causa dessa reação à prisão que os policiais atiraram. Rosália estava desde então no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, sob custódia. Ela não recebeu nenhuma visita ao longo deste tempo.