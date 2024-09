Primeira-dama de João Pessoa é presa em operação da Polícia Federal na Paraíba

A primeira-dama de João Pessoa (PB), Maria Lauremília Assis de Lucena, foi presa na manhã deste sábado (28) pela Polícia Federal. Ela foi alvo de mandado de prisão na terceira fase da Operação Território Livre, que investiga crimes de aliciamento violento de eleitores. Marido de Lauremília, o prefeito Cícero Lucena (PP) é candidato à reeleição.

Na operação, a Polícia Federal conta com apoio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) e também investiga a atuação de uma organização criminosa relacionada ao pleito municipal.

Nesta terceira fase, denominada Sementem, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva.

"As diligências realizadas neste sábado são fruto da análise do material apreendido nas duas fases anteriores da operação policial. O objetivo é complementar as provas de materialidade, autoria e circunstâncias dos crimes investigados", informa a Polícia Federal na Paraíba, em nota.

Além de Lauremília Lucena, a secretária dela, Tereza Cristina Barbosa Albuquerque, também foi presa nesta fase da Território Livre.

Segundo informações do Uol, a PF aponta que a primeira-dama é suspeita de indicações para cargo na prefeitura em troca facilidade de acesso a comunidades da cidade. A investigação aponta que a primeira-dama teria contatos com pessoas ligadas ao crime organizado e que têm controle de bairros periféricos da capital paraibana.

Nas redes sociais, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, publicou uma nota em que afirma ter sido "alvo de mais um ataque covarde e brutal" que teria sido "ardilosamente arquitetado" por adversários políticos. "Trata-se de uma prisão política", afirma a nota do gestor.

"Lauremília tem residência fixa e jamais se recusaria a prestar depoimento ou esclarecer quaisquer fatos. Houve o uso de força desproporcional, já que ela sequer foi convocada para prestar depoimento. Claramente, os adversários de Cícero estão utilizando todos os meios para conquistar o poder a qualquer custo, sem respeito à sua família ou à cidade de João Pessoa", continua o texto.

OUTROS CASOS

A vereadora Raíssa Lacerda (PSB) foi presa no dia 19, na segunda fase da Operação Território Livre. Segundo a Polícia Federal, Raíssa é suspeita de integrar um esquema criminoso para coagir moradores a votarem em determinados candidatos. A defesa nega e ela se diz "alvo de perseguição". A vereadora renunciou à tentativa de reeleição.

Além disso, a filha de Lucena e Lauremília é investigada na Operação Mandare por suposto ela com lideranças da a facção Okaida. Diálogos dela com um líder do grupo foram revelados pelo UOL.

Nesse contexto, opositores do prefeito — do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Liberal (PL) — pediram, juntos, a presença de tropas federais na eleição de João Pessoa. A solicitação foi negada pela Justiça Eleitoral.