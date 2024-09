Operário morre soterrado enquanto trabalhava em Camocim

Um operário, de 47 anos, morreu soterrado enquanto trabalhava em uma obra de drenagem nesta sexta-feira (6), no município de Camocim, no litoral norte do Ceará. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o desabamento ocorreu por volta das 10h, no loteamento Santo Reserva de Lourdes, próximo à Praia das Barreiras. O homem foi atingido pelo desabamento de um barranco. Outra vítima, que também estava trabalhando na obra de saneamento básico, sobreviveu e foi socorrida para uma unidade médica no município.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias de um "acidente de trabalho com vítima fatal".

Equipes da Polícia Militar (PMCE), da Perícia Forense (Pefoce) e dos Bombeiros foram acionadas e realizaram diligências no local.

O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima e atestou o óbito do homem de 47 anos, natural de Camocim.

Segundo a SSPDS, a Delegacia Regional de Camocim está responsável pelas investigações do caso.