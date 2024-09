Homem é preso com fuzis, munições e granadas em São Benedito, no Interior do Ceará

Um homem foi preso com fuzis, munições e granadas em São Benedito, Interior do Ceará, nesta sexta-feira (6). Agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) fizeram a abordagem em uma rodovia estadual e durante a vistoria foram encontrados os materiais ilícitos.

Com o suspeito, ainda estavam carabinas, que é outro tipo de armamento, e nove carregadores de munição. Os materiais estavam escondidos em uma bolsa, de acordo com informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

"Na ocasião, dois fuzis, duas carabinas, sete artefatos explosivos, munições e nove carregadores foram apreendidos. Policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da PMCE, abordaram um veículo que trafegava pela rodovia CE-366", informou a SSPDS.

Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. O homem, o automóvel e os armamentos e apetrechos foram levados a uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).