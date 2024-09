Homem é preso após tentar matar outro com golpe de enxada na cabeça em Redenção

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na noite dessa quinta-feira (5), em Redenção, a 55 quilômetros de Fortaleza, após tentar matar com um golpe de enxada outro homem, de 46 anos. A vítima foi atingida na cabeça, mas estava consciente quando foi socorrida para o Instituto Dr. José Frota (IJF), na Capital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com os autos do processo, acessados pelo Diário do Nordeste, os policiais foram acionados por agentes de trânsito de Redenção para uma ocorrência de tentativa de homicídio no distrito de São Diogo.

O agressor, Raimundo Nonato de Castro Souza, estava no chão, contido por vizinhos, em frente à casa onde o crime foi cometido, quando a viatura chegou ao local.

Já a vítima, Messias Costa de Oliveira, estava sentada em uma mesa dentro de casa, com uma enxada cravada na cabeça, sangrando muito. Os policiais que atenderam à ocorrência apuraram com moradores da região que Messias sofria questões relacionadas à saúde mental, mas não detalharam quais.

Também não se sabe ainda o que motivou o crime. Em depoimento à Polícia, Nonato decidiu permanecer em silêncio.

Veja também Segurança Mulher é presa no Eusébio suspeita de lavar dinheiro para o crime organizado na Bahia Segurança Homem é condenado a 21 anos de prisão por matar garota de programa a facadas em Fortaleza Segurança Fundador de facção: quem é o homem mantido no presídio de segurança máxima do Ceará há três anos

Prisão convertida para preventiva

Em audiência de custódia, nesta sexta-feira (6), o juiz de direito Caio Lima Barroso decidiu converter a prisão de Nonato de flagrante para preventiva. Ele entendeu não haver dúvidas sobre a materialidade do crime e os indícios de autoria, uma vez que o suspeito foi contido por moradores da região e a vítima estava em casa, agonizando.

"Tais fatos demonstram a personalidade cruel do autuado, que investiu com extrema agressividade contra o referido incapaz, que sequer teve chances de se defender", escreveu o juiz na decisão. Barroso determinou ainda o encaminhamento do preso para avaliação de seu estado psiquiátrico em um hospital.