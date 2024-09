Mulher é presa no Eusébio suspeita de lavar dinheiro para o crime organizado na Bahia

Uma mulher suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foi presa em uma casa de alto padrão no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesta quinta-feira (5). Daiane Conceição da Silva Pinho é investigada pela Polícia Civil da Bahia, que apura crimes praticados por uma quadrilha com atuação tanto no estado como no Ceará, em Goiás e no Espírito Santo.

Segundo as autoridades de segurança da Bahia, foram localizados 21 envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico por meio de rifas ilegais. Desse total, 14 suspeitos foram presos em Salvador, cinco em Goiás e uma no Ceará.

Em nota, a Polícia da Bahia informou ainda que as investigações começaram há um ano e apontaram que o esquema ilícito havia movimentado mais de R$ 500 milhões, oriundos do tráfico de drogas. Com mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram, na casa dos alvos, dezenas de veículos de luxo, relógios, armas de fogo, munições, celulares, roupas de grife e dinheiro em espécie.

Legenda: Com os suspeitos, foram apreendidos vários itens de grife Foto: Poliana Lima/Ascom PCBA

Chamada de "Falsas Promessas", a operação objetiva cumprir, no total, 36 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão.

Veja também Segurança Suspeito de importunação sexual em ônibus é preso no Centro de Fortaleza Segurança Polícia prende quadrilha suspeita de ameaçar eleitores e extorquir candidatos em Caucaia Segurança Secretaria do Maranhão diz que pode receber influenciador preso no Ceará por divulgar 'Tigrinho'

Prisão no Eusébio

O mandado de prisão cumprido no Eusébio teve apoio da Polícia Civil do Ceará. A suspeita foi conduzida para uma unidade policial do Estado, onde a ordem judicial foi cumprida, e está à disposição da Justiça.

Também havia um mandado de prisão para o marido dela, Victor da Silva Moreira Paulo, mas ele não foi encontrado e é considerado foragido — segundo a Polícia, ele teria viajado nessa quarta-feira (4) para Belo Horizonte.

As investigações apontaram que Victor e Daiane, proprietários de vários imóveis de luxo em Fortaleza, lavavam dinheiro para o crime organizado da Bahia. O homem tem cidadania portuguesa e já havia sido, inclusive, preso por tráfico de drogas.