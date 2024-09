Secretaria do Maranhão diz que pode receber influenciador preso no Ceará por divulgar 'Tigrinho'

A defesa de Erick Costa de Brito, empresário e influenciador preso no Ceará no fim de 2023 por divulgar o 'Jogo do Tigrinho' pediu novamente que o acusado fosse transferido ao Maranhão. Agora, a Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão se posicionou dizendo que "não se opõe ao recambiamento do preso".

A Pasta analisou o pedido da vaga na penitenciária e destacou que a Unidade Prisional de Ressocialização São Luís 1 está superlotada, com taxa de ocupação de 141%. A Secretaria informou a situação à Justiça do Ceará "para que formule o adequado convencimento acerca do recambiamento a ser praticado".

Os advogados de Erick tentam a transferência desde o fim do primeiro semestre deste ano alegando que no Maranhão é onde os familiares do acusado residem. O pedido já chegou a ser negado na 14ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

CASAL PRESO EM FORTALEZA

Além de Erick foi presa a namorada dele, a influenciadora Skarlete Greta Costa Melo. A mulher vinha sendo monitorada em prisão domiciliar desde dezembro de 2023, mas, conforme a acusação, descumpriu as condições da medida e foi novamente detida no último mês de agosto.

O casal estaria no Ceará levando uma vida de luxo e recrutando outros influenciadores para o lançamento da nova plataforma do "Fortune Tiger" no Estado.

Skarlete Mello e o namorado foram presos no dia 15 de dezembro de 2023 em operação conjunta das forças policiais do Ceará e do Maranhão.

Além de morar em uma casa de luxo em Fortaleza, com o casal foi apreendido um Porsche de alto valor. Os dois foram encontrados em um hotel de luxo no bairro Sabiaguaba, onde havia reservado cerca de 30 quartos para receber outros influencers para o lançamento de nova plataforma do "Jogo do Tigre", considerado ilegal.

A manutenção do estilo de vida foi possível por conta do "dinheiro fácil" vindo da divulgação deste jogo de azar - prática também considerada crime. A explicação é do delegado Pedro Adão, do Departamento de Combate ao Crime Organizado do Maranhão. "Ostentação é a marca deles", destacou em entrevista à TV Verdes Mares, em dezembro de 2023.