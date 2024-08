'Jogo do Tigrinho': Justiça do Ceará manda prender influenciadora e cancela audiência

A Justiça do Ceará decretou a prisão preventiva da empresária e influenciadora Skarlete Greta Costa Melo. A mulher vinha sendo monitorada em prisão domiciliar desde dezembro de 2023, mas, conforme a acusação, descumpriu as condições da medida. A defesa da denunciada nega o descumprimento.

Nessa quarta-feira (7), a acusada se apresentou na delegacia e o mandado foi cumprido. Anteriormente, Skarlete e Erick Costa de Brito foram detidos em Fortaleza, no fim do ano passado, sob a suspeita de envolvimento com o 'Jogo do Tigre' e uso de documento falso. O casal estaria no Ceará levando uma vida de luxo e recrutando outros influenciadores para o lançamento da nova plataforma do "Fortune Tiger" no Estado.

Além de ordenar a prisão "como forma de garantir a ordem pública", a juíza da 14ª Vara Criminal de Fortaleza "determinou o cancelamento da audiência designada para o dia 07 de agosto de 2024, às 15h30" dizendo agora aguardar prazo de 10 dias para o cumprimento da prisão preventiva decretada em desfavor da ré.

Ainda na mesma decisão, foi mantida a custódia de Erick Costa em unidade prisional no Ceará. Anteriormente, a defesa dele havia pedido que o réu fosse transferido para a cidade do Maranhão, alegando que é lá onde os familiares dele residem.

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO

Conforme o Ministério Público do Ceará, Skarlete "ausentou-se de seu domicílio, mesmo sem autorização judicial, mudando de endereço sem prévia autorização deste Juízo, o que justifica a revogação do benefício da prisão preventiva domiciliar, devendo ser recolhida em presídio".

O MP destaca que a ré já tinha descumprido a medida em outro momento, quando supostamente saiu do seu endereço e só apresentou posteriormente justificativa que ela precisou sair para ir ao médico e ao dentista.

Os advogados de defesa da influenciadora alegam agora que há interferência de terceiros na 14ª Vara Criminal e pedem suspeição da juíza para que o processo seja redistribuído a uma nova vara. Eles negam que Skarlete esteja foragida.

"Estão tratando uma mãe de família, seus dois filhos menores, como uma bandida, uma traficante, uma latrocida, uma sequestradora, uma assaltante, quando na verdade se trata de uma senhora mãe de família, usa sua dança, sua ginga, sua beleza para divulgar seus produtos e de empresa, onde tudo foi-lhe dado por Deus". Advogados de defesa

Nessa quarta-feira (7), a juíza da 14ª Vara Criminal declarou que por motivo de foro íntimo se declarava "suspeita, para processar e julgar o presente feito criminal", "determinando via de consequência, que sejam encaminhados, entre vagas, ao Magistrado da 15ª Vara Criminal desta Comarca".

'OSTENTAÇÃO É A MARCA DELES'

Skarlete Mello e o namorado, Erick Costa de Brito, foram presos no dia 15 de dezembro em operação conjunta das forças policiais do Ceará e do Maranhão.

Além de morar em uma casa de luxo em Fortaleza, com o casal foi apreendido um Porsche de alto valor. Os dois foram encontrados em um hotel de luxo no bairro Sabiaguaba, onde havia reservado cerca de 30 quartos para receber outros influencers para o lançamento de nova plataforma do "Jogo do Tigre", considerado ilegal.

A manutenção do estilo de vida foi possível por conta do "dinheiro fácil" vindo da divulgação deste jogo de azar - prática também considerada crime. A explicação é do delegado Pedro Adão, do Departamento de Combate ao Crime Organizado do Maranhão. "Ostentação é a marca deles", destacou em entrevista à TV Verdes Mares, em dezembro de 2023.

Segundo o investigador, Skarlete Mello faturava cerca de R$ 250 mil por semana apenas com a divulgação do jogo de azar.

A influenciadora e o namorado lideravam a organização criminosa responsável por lavar o dinheiro recebido pela divulgação, disse a Polícia.

Quando capturados, os suspeitos chegaram a apresentar documentos falsos. Erick já tinha antecedentes criminais, incluindo uma condenação por homicídio.