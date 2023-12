Polícia prende influenciadores envolvidos com o 'Jogo do Tigrinho', em Belém; veja quem são

Sete influenciadores digitais foram presos, nesta segunda-feira (18), durante operação da Polícias Civil do Pará que investiga uma organização criminosa envolvida em jogos de azar online, conhecidos como "Jogo do Tigrinho" ou "Jogo do Tigre". As informações são do g1.

Além das prisões, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, alguns deles em condomínios de luxo em Belém. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em uma casa de prostituição na capital do Pará, conforme a Polícia Civil.

Os mandados de prisão foram cumpridos em Belém, em Bragança, São Francisco do Pará e em Recife, capital pernambucana. Todos os presos somam cerca de 300 mil seguidores nas redes sociais. Conforme o delegado Daniel Castro, da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), os suspeitos "se valiam da condição de influenciadores digitais".

"Divulgavam através de uma plataforma conhecida como Tigrinho, faziam jogos online que a banca sempre ganhava. Eles sempre ganhavam e as pessoas que achavam que iam ganhar só eram lesadas", explicou.

Presos

Os investigados foram presos por fazerem divulgação do "Jogo do Tigre", que funciona como um cassino virtual. "Os agentes prenderam sete pessoas envolvidas no esquema de jogos e apreenderam cinco carros de luxo, duas motos, aparelhos eletrônicos e documentos que subsidiarão as investigações", informou a Polícia Civil do Pará ao jornal o GLOBO. (Veja lista de presos).

Gleison Pereira Soares, 'Mago das Unhas': acumula mais de 100 mil seguidores e se afirma como "empresário apostador".

Suzana Karla Melo de Araújo: mãe de Noelle Araújo, influenciadora que está foragida. Além de compartilhar faturamentos, a Suzana também aliciava pessoas a apostarem.

Gessica Meireles Alves: após ser presa, a influenciadora deletou as redes sociais que acumulava mais de 30 mil seguidores. Além de divulgar jogos de azar, ela também mostrava o cotidiano no ramo de estética e bronzeamento.

Rayssa Natacha Motta Berbary: com mais de 110 mil seguidores e compartilha presenças VIPs que realiza em eventos de jogos de azar.

Jamily de Pinho Ipiranga: a suspeita conta com mais de 100 mil seguidores e compartilha valores recebidos em plataformas de jogos

Ianne Raquel Andrade dos Santos: com 18 anos, a influenciadora atua como modelo fotográfica e blogueira. Ela tem 120 mil seguidores.

Emily Almeida da Penha: tem mais de 100 seguidores nas redes sociais e também excluiu as contas. Compartilhava viagens, compra de carros e links para o público apostas.

Foragidos

Apontada como um dos principais alvos da operação, Noelle Araújo está foragida. Há ainda outras seis pessoas foragidas.