Mãe de Viih Tube se pronuncia e questiona Rodrigo Mussi: 'o que ela te fez?'

Mãe de Viih Tube, a influenciadora Viviane Di Felice, se pronunciou nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (18), após a briga de Rodrigo Mussi com sua filha e seu genro, Eliezer.

Após reportagem do Fantástico deste domingo (17), Mussi enviou uma indireta para a digital influencer sobre jogos de azar, e Eliezer saiu em defesa da mulher. Viih também se manifestou sobre o caso e falou em "ingratidão".

Veja também

Em seu desabafo, Viviane relembrou os momentos de cuidado de Viih Tube com Rodrigo Mussi, quando este sofreu um grave acidente de carro em 2022. Ela criticou a postura do ex-BBB, também falando em "ingratidão".

“Meu Deus do céu, acabei de ver os Stories do Eli, estou indo para São Paulo, eu tinha que falar isso. Não acreditei no que vi do Rodrigo Mussi. Não sou de ficar me pronunciando quando alguém fala alguma coisa, fico sempre quieta, sempre na minha. Mas do Rodrigo eu vou falar, porque participei de todos os momentos em que a minha filha se dedicou, quase 100% do tempo dela, para ajudar essa criatura. Eu nem posso falar que é um ser humano, é uma criatura. Porque olha isso... A pessoa ingrata desse jeito. E o Eli falou com propriedade”, iniciou Viviane, pelos stories do Instagram.

A mãe de Viih Tube destaca que a filha ajudou o ex-BBB não apenas financeiramente, mas dedicando tempo, inclusive colocando em risco compromissos de trabalho.

“Eu participei. Teve um dia que a Viih tinha um evento para fazer, e ela falou: 'Mãe, preciso ir lá ver o Rodrigo'. Falei: 'Filha, olha o seu evento, você vai se atrasar, você tem que fazer'. Gente, ela mexeu em toda a agenda dela, eu juro para vocês, para ir lá, passar as duas horas de visita com o Rodrigo, porque ela falou: 'Mãe, ele está sozinho. Mãe, eu não vou deixar ele desamparado, não vou, mãe'", contou.

"E eu: 'Meu Deus, filha, mas esse é o seu trabalho', [e ela]: 'Não, mãe, eu não vou deixar o Rodrigo sozinho'. Ela me fez sair, eu estava em Sorocaba (SP), eu fui lá, busquei ela, levei ela lá no hospital, eu fiquei esperando, gente. Estou falando, porque vivi. Agora, uma pessoa ser tão ingrata assim... Eu não consigo entender como a pessoa pode ser desse jeito. O que ela te fez, Rodrigo? O que a Viih te fez? Além de fazer o bem para você?”, questionou.

Entenda a briga

O ex-BBB Eliezer apareceu exaltado nos Stories, no domingo (17), e detonou Rodrigo Mussi após ele criticar o envolvimento de Viih Tube com a Blaze, empresa de jogos ilegais da qual a influenciadora fazia publicidade. O assunto ficou em alta após reportagem do programa Fantástico, da TV Globo.

Tanto Eliezer como Viih eram amigos de Rodrigo. Viih, inclusive, o recebeu em sua casa em São Paulo para que ele pudesse se recuperar do grave acidente de trânsito que sofreu, em 2022.

“Rodrigo Mussi está querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você, Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás seus Stories eram classificados de joguinho, todo dia, toda semana era um diferente, não era uma marca só, não, eram vários, todo dia um diferente”, iniciou Eliezer.

“Você, por acaso, você agradeceu, falou um obrigado por todo o tempo, dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar? Você chegou para ela com um 'obrigado' ou, se não, você perguntou, teve a curiosidade de perguntar assim ‘quanto que foi?’, ‘Quanto foi, Viih, que você gastou comigo?’, ‘Quanto que foi o seu tempo?’”, continuou Eli.

“Ou você somente descartou a minha mulher quando não mais servia para você? Por que você não aproveita e fala para todo mundo o interesseiro que você é? O interesseiro que você foi com ela, comigo, muita gente. Quer mais? Eu falo mais. Você fica aí com discurso muito bonito de 'abençoar para ser abençoado', né? Mal as pessoas sabem que a única benção que te interessa, que te convém, é a bênção que só você lucra, só quer saber de dinheiro, só quer saber o que essa pessoa pode agregar”, finalizou o ex-BBB.

Pedido de desculpas

Na madrugada desta segunda-feira (18), Viih também falou sobre os jogos ilegais mostrado em reportagem do Fantástico. Ela pediu desculpas por fazer publicidade do Blaze. “A verdade é que não existe argumento que eu possa dar sobre já ter divulgado casa de aposta. Estamos errados e ponto”.

Ela ainda demonstrou chateação com Rodrigo. “Olha, só digo uma coisa: fiquem sempre espertos com quem tá a sua volta. Se vocês soubessem metade das lágrimas que já derrubei por ele… Tudo que já fiz, nunca falei nem a metade, porque não precisa, eu fazia pela amizade. Ver meu marido me defender me deixou feliz, vi que nada importa, tenho minha família do meu lado”.