Zé Felipe se irrita com influenciador após ele criticar quem divulga jogos de azar

O influenciador Vittor Fernando fez uma série de vídeos em seu perfil criticando influenciadores que divulgam jogos de azar. Ele não citou nomes, mas deu uma indireta para Virgínia Fonseca e Zé Felipe ao dizer: “Fico observando alguns influenciadores que fazem e ainda ficam comprando coisas milionárias, tipo carros de milhões e colocam 'toda honra e glória a Deus, amém, Deus, obrigado Deus'. Que Deus? Se tem uma coisa que Deus não apoia é enganar os outros para enriquecer e ainda ostentar. Tenho para mim que nada compra uma consciência tranquila”.

A crítica também veio após o casal postar no Instagram sua nova aquisição: um carro no valor aproximado de R$ 2 milhões.

Vocês concordam com ele? pic.twitter.com/zxmPGbiG87 — RaniNews (@raniellebsb) December 17, 2023

ZÉ FELIPE RESPONDE

Zé Felipe acabou criticando Vittor Fernando nos comentários de um perfil de fofoca, ao ver a repercussão do vídeo: “Quem é esse arrombado? Vai tomar no c* dele! Fdp do caral**”, escreveu o filho de Leonardo.

Diante do comentário do cantor, Vittor reforçou seu discurso: “Está vendo o que eu falo sobre consciência tranquila? Eu nem citei nomes e já estão se doendo por aí”.