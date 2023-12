Virgínia e Zé Felipe compram carro de mais de R$ 2 mi; veículo tem condução semi-autônoma

Virgínia e Zé Felipe são o casal mais "falado" do momento no Brasil e, agora, viraram assunto mais uma vez nas redes sociais ao comprarem um carro de luxo. O que mais impressionou, entretanto, foi o valor do veículo, que pode ultrapassar os R$ 2 milhões, e todos os atributos que ele possui.

"Mais uma conquista da nossa família!! Toda honra e glória a Deus", escreveu Virgínia ao mostrar o Cadillac Escalade, um automóvel preto e SUV. Na foto, posaram a própria influenciadora, Zé Felipe, as filhas e a mãe dela, Margareth Serrão.

Legenda: O casal publicou uma série de imagens ao lado do novo carro Foto: reprodução/Instagram

O detalhe é que o veículo não é fabricado em solo brasileiro, o que significa que ele precisa ser importado. Dependendo do modelo e dos acessórios escolhidos, o valor do carro pode chegar a muito mais de R$ 2 milhões.

Funções do carro

Se você achar pouco o fato de que o carro é um modelo de luxo, se prepare para as funcionalidades dele. O Cadillac Escalade possui bancos de couro para 7 pessoas, tela multimídia com navegador GPS com realidade aumentada, outras telas em definição 4k espalhadas pelo automóvel, sistema de visão noturna com detecção de pedestres e animais grandes.

Veja também

Além disso, um detalhe chama atenção no modelo: o carro adquirido pelo casal conta ainda com um sistema de condução semi-autônoma. Assim, ele é capaz de seguir a rota preestabelecida sem que o motorista encoste as mãos no volante, ainda que ele continue com autonomia para frear, acelerar e fazer curvas.