Quem é o professor de escolinha de futebol acusado de estuprar 15 crianças e adolescentes no Ceará

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou Neilton Gomes da Silva Melo. O acusado é professor e teria estuprado, pelo menos, 15 crianças e adolescentes, de 8 a 13 anos, enquanto atuava em uma escolinha de futebol no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral, Interior do Estado.

A denúncia foi recebida pelo Judiciário e agora Neilton é réu no processo por crime sexual. O acusado segue preso, desde junho deste ano, quando foi capturado no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, em Fortaleza, ao tentar fugir para o Rio Grande do Norte. A reportagem não localizou a defesa do réu.

Na denúncia, o MP narra que o professor teria começado a dar aulas na escolinha em junho de 2023 e que se responsabilizava por buscar e deixar os alunos nas próprias residências. O processo está em segredo de Justiça.

“O agressor gostava de ser chamado de 'padrinho' e levava os meninos para passeios em shopping, banhos e até para a casa dele, locais onde cometia os atos de violência sexual contra as crianças e os adolescentes” MPCE

Veja também País Menina de 9 anos denuncia abusos do padrasto em carta deixada na bolsa da mãe País Filha de influencer Igor Viana é entregue para a avó após acusações de maus-tratos contra criança

ATOS SEXUAIS

O Diário do Nordeste chegou a ouvir mães das vítimas no último mês de junho. Conforme relato de uma delas, o homem usava códigos para se comunicar com as crianças e dava pontos em um ranking enquanto as aliciava.

"As crianças disseram que ele agia falando no 'ponto p', que valia 10 pontos. Já o 'ponto ch' era para sexo oral, que valia 1.000 pontos. Tinha criança com 6 mil pontos". Mãe de uma das vítimas

Ainda de acordo com o órgão acusatório, “as mães confiavam no homem por ele ser professor da escolinha. Os relatos coletados durante a investigação demonstram ainda que ele criou um ‘programa de pontos’ que atribuía a atos sexuais, oferecendo premiações em troca dos abusos, como celulares, bicicletas e lanches”.

“O acusado era professor de futebol de todas as vítimas e tinha plena consciência de que eram menores de idade, mas, mesmo assim, aproveitava-se de momentos em que ficava com eles a sós, ou na presença uns dos outros, para praticar diversas vezes os abusos, ainda atribuindo-lhes recompensas pela prática ou permissão dos atos” promotor de Justiça Rodrigo Calzavara. titular da 6ª Promotoria de Justiça de Sobral

O MP apura que o professor tenha feito mais vítimas em outros momentos, já que “durante o depoimento dos familiares das vítimas, foram levantadas suspeitas de que essa não foi a primeira vez que o denunciado estuprou crianças e adolescentes”.

“Há indícios de prática desses mesmos crimes em Fortaleza e no bairro Residencial Nova Caiçara, em Sobral. Por isso, o Ministério Público orienta que caso haja outras vítimas, as famílias denunciem o caso na Delegacia de Polícia”, orienta o órgão acusatório.

CAPTURA

No mês de junho deste ano, a Polícia Civil do Ceará informou ter identificado que os crimes ocorreram em abril e junho deste ano.

"A primeira criança que a mãe procurou a polícia foi submetida a exames e havia vestígios do abuso sexual. A partir de então, a gente começou a intensificar essa investigação e foram ouvidas as mãe de outras vítimas. Quando a gente conseguiu perceber que os depoimentos eram muito harmônicos e com riqueza de detalhes, representamos pela prisão temporária, busca e apreensão e quebra de dados do sigilo telefônico do suspeito", disse o delegado, Ozaniel Vasconcelos Leite, titular da Delegacia Municipal de Sobral.