Menina de 9 anos denuncia abusos do padrasto em carta deixada na bolsa da mãe

Um homem de 25 anos foi preso após ser denunciado de assédios e abusos pela sua enteada na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais, na última quarta-feira (1º). A menina de 9 anos revelou o caso por meio de uma carta deixada na bolsa da mãe. As informações são do g1.

A criança deixou a correspondência na bolsa da mãe na terça-feira (30), porém a mulher teria esquecido de ler, segundo a Polícia Militar (PM). No dia seguinte, a garota enviou áudios e vídeos que mostravam os assédios do padrasto. As mensagens recebidas fizeram ela lembrar da carta, constatando os abusos sofridos pela filha em casa.

"Sempre que você ia trabalhar, ele colocava a mão lá e mandava eu ver, só que eu falava que não", registrou a menina, em letras garrafais. O nome do acusado não foi revelado com intuito de preservar a vítima.

"Mãe, sabe hora que você veio aqui embaixo? O L* ficou me olhando de um jeito muito safado. Ele colocou a mão na minha coxa e eu tirei. Depois ele começou a mexer na parte dele e colocou para fora do short. Isso acontece desde a casa da G*. Lá ele falava que sempre quis g* em mim, só que sempre eu falei não. Quando você ia trabalhar, ele sempre colocava a mão lá e mandava eu ver só que eu falava não", continuou a garota na carta.

Após tomar ciência da situação, a mulher contou com a ajuda de uma amiga para acionar a polícia. O homem foi preso nos fundos do imóvel e levado para a Polícia Civil. Ele disse que se responsabilizará pelos seus atos, durante depoimento.