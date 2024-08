Homem embriagado é preso por ameaçar a própria mãe em Acopiara, no Ceará

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) em Acopiara, no Interior do Estado, suspeito de ameaçar a própria mãe, uma idosa de 70 anos, com um objeto perfurocortante. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal.

A prisão aconteceu na terça-feira (6), após agentes da Delegacia Municipal de Acopiara receberem denúncias de conflito familiar em uma residência no Sítio Santa Luzia, zona rural do município.

Os policiais civis foram até o local e constataram que o suspeito, sob o efeito de álcool, teria ameaçado a própria mãe, por não concordar em ter de sair de casa.

Violência doméstica

Após ser preso, o homem foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado pelo crime de ameaça no âmbito da violência doméstica. Agora, o suspeito encontra-se à disposição da Justiça.