‘Jogo do tigrinho’: Justiça decide que influenciadora presa em Fortaleza vá para prisão domiciliar

Horas após a Polícia prender em Fortaleza um casal de influenciadores do 'Fortune Tiger', conhecido como 'Jogo do Tigrinho', a Justiça do Ceará decidiu que um dos suspeitos vá para prisão domiciliar. Skarlete Greta Costa de Melo deve ser monitorada com tornozeleira eletrônica, em casa, já que tem filhos menores de 12 anos de idade e que ela alega dependerem dela.

Skarlete foi presa junto a Erick Costa de Brito, em um luxuoso hotel, na capital cearense. A dupla, natural do Maranhão, havia alugado 30 quartos do hotel para fazer uma festa de lançamento da plataforma ilegal e alvo de uma operação a nível nacional.

Conforme decisão tomada no último sábado (16), durante plantão judiciário cearense, as duas prisões em flagrante foram convertidas em prisão preventiva, mas apenas a de Skarlete em forma de prisão domiciliar. Sobre Erick, o juiz destacou que a necessidade do cárcere se impõe "já que revelada a inclinação à criminalidade, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais de mesmo jaez ou até de maior envergadura".

"No que pertence ao jurisdicionado Erick Costa de Brito, ademais da intensa culpabilidade evidenciada e do quadro circunstancial descrito à lavra administrativa, observo que o flagrante operacionalizado se deu em cumprimento de mandado de prisão preventiva oriundo da Justiça do Estado do Maranhão em face do autuado Erick Costa de Brito, havendo indícios de que seja integrante de organização criminosa especializada na exploração de “jogo de azar eletrônico"

O magistrado ordenou que fosse cancelado o mandado de prisão de Skarlete e expedido um novo documento, incluindo a medida de monitoramento eletrônico. Ainda conforme a decisão, no caso dela "não sendo a hipótese dos autos de crime a envolver violência ou grave ameaça contra pessoa, e não havendo situação excepcional outra a contra indicar a medida humanitária sob tratamento, é presumível a necessidade da mãe ao cuidado dos filhos com até 12 (doze) anos, entendimento atualmente perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal".

OPERAÇÃO QUEBRANDO A BANCA

As prisões fazem parte da Operação Quebrando a Banca, deflagrada pela Polícia Civil do Maranhão (PCMA), com apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). O trabalho de inteligência das forças de segurança ainda cumpriu mandado em uma residência do casal, localizada em um condomínio em Eusébio, onde foi apreendido um carro de luxo da marca Porsche.

Os alvos da força-tarefa possuem milhares de seguidores nas redes sociais, onde divulgam o jogo ilegal.

Erick Costa de Brito, 23, possui diversos antecedentes criminais e já foi condenado por homicídio. Já Skarlete teve bens avaliados em R$ 1 milhão apreendidos por promover o Jogo do Tigre.

O casal havia migrado do Maranhão para o Ceará para tentar ocultar as operações ilegais. Segundo trabalho de inteligência do Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/SEIC) da PCMA, com apoio da Delegacia de Combate às Ações Criminosas (Draco) da PC-CE e do Ministério da Justiça, eles se escondiam em vários locais do Brasil.

R$ 250 MIL PELA DIVULGAÇÃO

A manutenção do estilo de vida foi possível por conta do "dinheiro fácil" vindo da divulgação deste jogo de azar - prática também considerada crime. A explicação é do delegado Pedro Adão, do Departamento de Combate ao Crime Organizado do Maranhão. "Ostentação é a marca deles", destacou em entrevista à TV Verdes Mares, na semana passada.

Segundo ele, Skarlete Mello faturava cerca de R$ 250 mil por semana apenas com a divulgação do jogo de azar. A influenciadora junto com o namorado lideravam a organização criminosa responsável por lavar o dinheiro recebido pela divulgação.

"Eles promoviam jogos de azar, que consiste divulgação e exploração do Jogo do Tigre, que nada mais é que jogo de caça-níquel. E aí o dinheiro que adivinha dessa divulgação, eles lavavam esse dinheiro. Montaram uma verdadeira organização criminosa dedicada a lavar dinheiro vindo de exploração do jogo de azar", explica o delegado.

Já nesta segunda-feira (18), outros cinco influenciadores digitais foram presos durante operação da Polícia Civil do Pará que investiga uma organização criminosa envolvida com o "Jogo do Tigrinho".

O QUE É O JOGO DO TIGRE?

O "Jogo do Tigre" é um ‘game’ de cassino online do tipo caça-níquel, que promete ganhos em dinheiro. Porém, como a maioria dos jogos de azar, as pessoas tendem a perder dinheiro na plataforma.

Por ser no formato de cassino, é considerado ilegal no Brasil. Além disso, segundo a polícia, o sistema do "Fortune Tiger" é hospedado fora do País e não possui registro ou representantes no Brasil.