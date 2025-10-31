Diário do Nordeste
Imagem mostra torneira pingando água, ilustrando interrupção de abastecimento de água pela Cagece em 4 municípios do Ceará

Ceará

Cagece suspende abastecimento em quatro cidades do Ceará nesta quarta (11); saiba detalhes

Interrupção do serviço de abastecimento afeta cidades em regiões como Grande Fortaleza, Litoral Norte, Maciço de Baturité e Litoral Oeste Vale do Curu

Carol Melo 11 de Junho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Redenção?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Redenção?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Imagem pixelizada da vítima

Segurança

Homem é preso após tentar matar outro com golpe de enxada na cabeça em Redenção

Raimundo Nonato de Castro Souza foi contido por moradores da região. A vítima foi encaminhada ainda consciente para o IJF

Redação 06 de Setembro de 2024
Foto de casal gay que vai conseguir casamento após serem negados por juízes de paz em Redenção

Ceará

Cartório fará 1º casamento gay de Redenção, no Ceará, após denúncia de homofobia por juízes de paz

Homens tentavam marcar casamento em cartório desde janeiro, mas foram recusados por três juízes de paz

Matheus Facundo 08 de Agosto de 2024
TJCE

Segurança

Filha denuncia pai por estupro após ter aula sobre abuso sexual, no Ceará

Homem foi condenado a 43 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado

Redação 06 de Maio de 2024
Montagem de professora agredindo policial civil

Segurança

Professora agride inspetora da Polícia Civil em Baturité

A mulher foi levada a Delegacia da cidade após desacatar um policial militar em Acarpe

Redação 14 de Abril de 2024
agente de saúde desaparecido é Redenção é achado morto

Ceará

Diretor do Sindsaúde é encontrado morto quatro dias após desaparecimento em Redenção

Francisco Ednardo Pereira da Silva, 49, era agente de saúde e dirigente sindical

Redação 08 de Março de 2024
Francisco Ednardo Pereira da Silva, de 49 anos, diretor do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Ceará (Sindsaúde)

Ceará

Diretor do Sindsaúde desaparece após sair de posto, em Redenção

Agente de saúde foi visto pela última vez às 12h da última segunda-feira (4)

Redação 07 de Março de 2024

Segurança

Homem e adolescentes são capturados com fuzil, drogas e munição em Redenção

Agentes de segurança chegaram a trio suspeito em residência após ação de inteligência

Redação 19 de Novembro de 2023
