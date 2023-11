Homem e adolescentes são capturados com fuzil, drogas e munição em Redenção

Um homem e dois adolescentes do sexo masculino foram capturados em uma ação da Polícia Militar do Ceará, na manhã do último sábado (18), na zona rural de Redenção. Com eles, foram encontradas armas de fogo, entre elas um fuzil calibre 5.56, munições e drogas.

Informações sobre a localização de suspeitos de envolvimento em crimes e que estariam com armas de fogo e drogas foram repassadas pela Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) a uma composição do Comando Tático Rural (Cotar). Há suspeitas da participação do trio em homicídios ocorridos na região.



Durante a busca, a equipe de policiais militares localizou uma residência suspeita e foi recebida com disparos de arma de fogo. Os agentes cercaram o local e conseguiram abordar os suspeitos.

Foram identificados Antônio Marcos Lucas Bezerra, de 19 anos; e dois adolescentes, ambos de 16 anos. Um deles já possui registro de atos infracionais análogos ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Com o trio, foram apreendidas uma pistola calibre .40, um fuzil calibre 5.56, uma espingarda calibre 12 e mais 55 munições, seis delas deflagradas. Também foram encontrados vários sacos plásticos utilizados para a embalagem de drogas, duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares, 293 gramas de maconha e 140 gramas de cocaína, que estavam embaladas em pacotes prontos para comercialização.

Os três suspeitos e o material apreendido foram conduzidos para uma unidade da Polícia Civil, onde Antônio Marcos foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo e integrar organização criminosa.

Contra os adolescentes, foram instaurados atos infracionais análogos aos mesmos crimes. Após os procedimentos na delegacia, o trio foi colocado à disposição do Poder Judiciário.