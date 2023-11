Bandidos invadem casa de show em Jijoca de Jericoacoara e roubam pertences das vítimas

A Polícia Civil do Ceará investiga assalto a uma casa de shows em Jijoca de Jericoacoara no início da manhã deste sábado (18). O crime teria ocorrido após o fechamento do estabelecimento.

Segundo o órgão, os suspeitos teriam invadido o imóvel e levado os pertences de quem ainda estava lá. Em seguida, eles fugiram em um veículo também roubado.

O boletim de ocorrência foi registrado na Central de Procedimentos Digitais e a investigação está a cargo da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara.

A Polícia Civil informou ainda que estão sendo feitas diligências para tentar identificar os suspeitos da ação.