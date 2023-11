Casal é morto a tiros na porta de casa em Aracoiaba

Mais uma morte múltipla foi registrada no Ceará. Na madrugada deste sábado (18), um casal foi assassinado a tiros, na cidade de Aracoiaba, Interior do Ceará. As vítimas foram encontradas mortas em frente a uma residência.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas são um homem, de 33 anos, com antecedentes por roubo e posse ou porte irregular de arma de fogo, e uma mulher, de 29 anos.

A dupla foi morta por disparos de arma de fogo na localidade de Bulandeira. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime e quem são os responsáveis pelos homicídios.

Veja também

"Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceram ao local da ocorrência, onde foram colhidos indícios que subsidiarão os trabalhos policiais. As investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Aracoiaba, unidade da Polícia Civil que realiza diligências para elucidar o caso", segundo a SSPDS.

A Pasta destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais: "as denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".