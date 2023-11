Presos fogem da Unidade Prisional Professor José Jucá Neto, em Itaitinga

Uma fuga de presos foi registrada nesta sexta-feira (17), conforme informações da Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP-CE). Os detentos escaparam da Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (CPPL III), em Itaitinga.

A dupla foi identificada como Thierry do Nascimento Moura e Lucas Monteiro de Freitas, conhecido como "Playboy". Os agentes da SAP estão investigando a ocorrência e realizando as diligências para a recaptura.

PARA DENUNCIAR

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do contato de WhatsApp : (85) 98838-4522, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

