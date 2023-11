Homem que matou mulher e escondeu corpo no sofá é condenado a 22 anos

O réu Juscelino de Amorim Barbosa foi condenado a cumprir 22 anos e oito meses de prisão, devido à morte da companheira. A vítima Francisca Gláucia Martins Garcia foi assassinada em junho de 2021, e ainda teve o corpo escondido em um sofá.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o réu deve cumprir regime inicialmente fechado e não pode apelar em liberdade. O caso foi julgado nessa quinta-feira (16) em uma sessão de quase seis horas de duração, na 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza.

Consta na decisão que o Conselho de Sentença considerou que o réu cometeu o "crime de feminicídio por motivo torpe, de uma forma cruel e que dificultou a defesa da vítima, configurando, portanto, um homicídio qualificado".

Juscelino também foi condenado por furto, ocultação de cadáver e tráfico de drogas. O caso integra o Programa Tempo de Justiça

"O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [réu] resta evidente pelo risco à ordem pública e periculosidade do sentenciado, notadamente pelo modus operandi [maneira como ocorreu] do crime”, segundo o juiz Marcos Aurelio Marques Nogueira, que conduziu a sessão de julgamento.

MOTIVAÇÃO DO CRIME

O acusado teria confessado o crime aos policiais, quando foi localizado. Ele alegou que matou porque a mulher teria ingressado em uma facção criminosa e estaria tramando contra ele.

Testemunhas que conviviam com o casal indicaram que eles tinham uma relação conturbada, "com histórico de agressões do homem contra a mulher, que jamais foram denunciadas".

De acordo com a denúncia, a filha da vítima levantou ainda a hipótese de que o crime teria sido motivado pelo desejo da mãe de encerrar o relacionamento.

O criminoso se refugiou na casa do pai dele, em Aquiraz. Quando preso, teria dito aos policiais que na noite dos fatos ele e a vítima fizeram uso de entorpecentes e consumiram bebidas alcoólicas.

"Segundo o suspeito, a mulher vendia o material ilícito em casa, prática esta que não era apoiada por ele e, por isso, constantemente entravam em discussões sobre o assunto. O homem contou que a atingiu na cabeça e depois a asfixiou com um arame. Após o crime, o acusado escondeu o corpo da companheira dentro de um sofá"

Junto ao réu, ainda foram encontradas 92 trouxinhas de maconha e uma outra contendo cocaína.