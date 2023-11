Concurso com mais de 1.000 vagas para o Sistema Socieducativo será lançado em 2024, diz Elmano

O Governo do Ceará anunciou, nesta sexta-feira (17), um conjunto de ações para melhorar o sistema socioeducativo estadual. Dentre as novidades está o lançamento de um concurso público com mais de 1.100 vagas para o Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas). As vagas serão paras os cargos de socioeducador e analista socioeducativo.

O evento contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), da vice-governadora Jade Romero (MDB), do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, e de outras lideranças relacionadas ao tema.

"Nós sabemos que temos uma obrigação legal de realização do concurso. Mas temos a obrigação moral de garantir que o sistema socioeducativo cearense seja por concurso para garantir uma política permanente de Estado para melhor cuidar dos nossos jovens, dos nossos adolescentes que precisam da nossa ajuda", disse Elmano. O governador, em coletiva, ainda revelou que o certame já está autorizado e será lançado em 2024.

Câmeras corporais em socieducadores

As primeiras novidades anunciadas foram o Observatório do Sistema Socioeducativo, que trará em tempo real dados de perfil e unidades socioeducativas, o livro Recomece, que terá trabalhos artísticos e redações de adolescentes assistidos pelo sistema, e a compra de 150 câmeras corporais para serem utilizadas pelos socioeducadores.

Trilhas formativas raciais

A secretária da Igualdade Racial, Zelma Madeira, informou que a Pasta decidiu apostar em trilhas formativas devido ao perfil constante no socieducativo de pessoas negras.

Zelma Madeira secretária da Igualdade Racial do Ceará Uma formação tanto com socioeducandos como com socioeducadores para que a gente possa combater o racismo institucional. No campo dos socioeducandos, é fazer com que eles tenham reforço no seu reconhecimento étnico racial. Preciso ter orgulho do que é ser negro e negra e não estar num discurso ideológico mais perigoso de fazer uma associação perversa entre ser negro e a criminalidade. Então, o que queremos com o nosso projeto é mostrar para esses adolescentes que existem outros caminhos e esses caminhos podem ser buscados a partir de uma raiz africana, afro-brasileira, de ter orgulho de sua pertença.

Sistema socieducativo do Ceará

Atualmente, o sistema socioeducativo cearense é composto por 19 centros — 11 em Fortaleza e oito no Interior.

Com investimento de R$ 1,5 milhão para aquisição de novos veículos, foi anunciado que haverá um aumento de 5 novos carros adquiridos, destes serão uma van com 15 lugares, duas vans com 18 lugares e duas caminhonetes com cabine dupla.

Apoio a população LGBTQIA+

Durante o evento, o ministro também mencionou diversas medidas para proteção e atenção a população LGBTQIA+. Dentre elas está o apoio ao Centro de Cidadania à População LGBTQIA+ no Interior do Ceará, que promoverá atendimento social, psicológico e jurídico.

"Além disso, nós também vamos fortalecer formação dos defensores de direitos humanos, também a LGBTQIA+. E a Secretaria Nacional, usada pela Força LGBTQIA+, realizará, em 2024, a Formação Nacional dos Defensores e Direitos Humanos LGBTQIA+, e juntará com indicação dos defensores do estado do Ceará", explicou Almeida.

O Ceará pioneiro no programa que fornecerá oficinas de auto-proteção ao publico LGBTQIA+. "Em 2024, a secretaria lançará o governo Bem-Viver, que governará oficinas de auto-proteção com lideranças indígenas LGBTQIA+, mais diversas e literatórias do país. A primeira turma de formação será justamente no estado do Ceará", afirmou.