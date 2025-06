Cagece suspende abastecimento em quatro cidades do Ceará nesta quarta (11); saiba detalhes

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) interrompeu o abastecimento de água, nesta quarta-feira (11), em quatro municípios de diferentes regiões do Estado, entre elas a Grande Fortaleza e o Litoral Norte.

As paralisações seguem até as 17h, e o serviço deve ser retomado em seguida. No entanto, em algumas localidades, o equilíbrio total poderá voltar somente na quinta-feira (12).

São afetadas pela suspensão do fornecimento de água as seguintes cidades:

Jijoca de Jericoacoara , no Litoral Norte;

, no Litoral Norte; Horizonte , Região Metropolitana de Fortaleza (RMF);

, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF); Redenção (comunidades de Outeiro De Fora, Diamante, Barra Nova, Antônio Diogo e Itapaí), Maciço de Baturité;

(comunidades de Outeiro De Fora, Diamante, Barra Nova, Antônio Diogo e Itapaí), Maciço de Baturité; Tururu, Litoral Oeste Vale do Curu.

Dependendo de fatores como a capacidade da caixa d’água instalada nos imóveis, alguns moradores das localidades podem não sentir o desabastecimento ou a baixa pressão durante o período de interrupção.

Quanto tempo dura a interrupção?

Ao todo, as intervenções nas redes hídricas estão programadas para durar até as 17h, exceto em Jijoca, onde deve ser finalizada uma hora mais cedo. A previsão é que, tão logo os serviços sejam concluídos, a distribuição de água seja retomada imediatamente.

No entanto, a Cagece alerta que em áreas elevadas ou mais distantes da estação de tratamento de água das cidades, o equilíbrio total do sistema poderá ocorrer somente na quinta-feira.

Como lidar com a falta d'água?

Durante o período de suspensão do serviço de abastecimento, a companhia recomenda aos moradores que a água reservada seja usada com moderação, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais.

Ficou com dúvidas ou quer mais informações? Então, entre em contato com a empresa pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da companhia.