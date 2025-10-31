Diário do Nordeste
Júnior Mano, homem jovem de terno cinza e gravata marrom, está sentado em uma bancada parlamentar, com expressão séria e olhar voltado para o lado. Ele está em um ambiente institucional, na Câmara dos Deputados, com microfones e outros parlamentares ao fundo. A cena transmite um momento de sessão ou reunião formal.

PontoPoder

Em 5 anos, Júnior Mano indicou R$ 117 milhões a 66 cidades do Ceará em emendas; Nova Russas lidera

O envio de recursos federais a municípios está no centro das investigações da Polícia Federal

Ingrid Campos 17 de Julho de 2025
Deputado federal Júnior Mano

PontoPoder

Caso Júnior Mano: investigação da PF mapeia esquema que envolvia pelo menos 12 prefeituras no Ceará

As informações foram citadas na decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou a operação Underhand nesta terça (8)

Luana Barros 10 de Julho de 2025
Imagem mostra torneira pingando água, ilustrando interrupção de abastecimento de água pela Cagece em 4 municípios do Ceará

Ceará

Cagece suspende abastecimento em quatro cidades do Ceará nesta quarta (11); saiba detalhes

Interrupção do serviço de abastecimento afeta cidades em regiões como Grande Fortaleza, Litoral Norte, Maciço de Baturité e Litoral Oeste Vale do Curu

Carol Melo 11 de Junho de 2025
Monsenhor Tabosa, Itapipoca, Tamboril, Tururu e Uruburetama tiveram os limites intermunicipais atualizados

PontoPoder

Mudança de limites entre cidades do Ceará foi feita em acordo com prefeitos; veja o que muda

Ao todo, seis localidades e uma aldeia indigena oficializaram troca de município após projeto de lei ser sancionado na semana passada

Marcos Moreira 26 de Maio de 2025
Itapipoca deve ser o munícipio do Ceará mais impactado pelo projeto, perdendo a administração de seis localidades

PontoPoder

Cinco cidades do Ceará passam a ter novos limites territoriais após projeto aprovado na Alece

Itapipoca deve ser o município mais afetado pelas mudanças, “perdendo” seis localidades

Marcos Moreira 08 de Maio de 2025
Torneira em ambiente ao ar livre saindo pouca água. Cagece suspende abastecimento de água em Tururu e Uruburetama nesta sexta-feira (14)

Ceará

Cagece suspende abastecimento de água em dois municípios do Ceará nesta sexta-feira (14)

Durante a interrupção do serviço, a companhia recomenda que a população utilize a água reservada moderadamente

Carol Melo 13 de Fevereiro de 2025
Acidente envolvendo uma carreta que colidiu em poste de iluminação pública ocorreu em cidade do Vale do Curu

Ceará

Carreta com pá eólica colide em poste e bloqueia BR-402 em Tururu, no Interior do Ceará; veja vídeo

A PRF informou que não houve vítimas no incidente

Redação 12 de Fevereiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Tururu?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Tururu?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Câmara Municipal de Aquiraz

PontoPoder

Eleições de 2024 terão 14 novos cargos de vereador no Ceará, distribuídos em sete cidades

Municípios ganharam habitantes e puderam aumentar o número de parlamentares

Alessandra Castro 10 de Abril de 2024
