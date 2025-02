Carreta com pá eólica colide em poste e bloqueia BR-402 em Tururu, no Interior do Ceará; veja vídeo

Uma carreta que transportava uma pá eólica colidiu em um poste de iluminação pública no km 292 da BR-402, no município de Tururu, no Interior do Ceará. O incidente ocorreu por volta das 11h35 desta quarta-feira (12) e causou o bloqueio da via, impedindo o trânsito de veículos.

Em imagens recebidas pelo Diário do Nordeste, é possível ver o poste inclinado e o caminhão parado na via após a colisão. Havia dois carros batedores junto à carreta, um na parte dianteira e outro na traseira, prática rotineira nesse tipo de transporte.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não houve vítimas no incidente. Segundo a corporação, uma equipe compareceu ao local e o tráfego foi normalizado.

A partir das dimensões especificadas no veículo, a carga tinha 67,95 m de comprimento e 4,50 m de largura. Ainda não há informações, porém, acerca da causa do acidente, nem sobre o destino da pá eólica.

